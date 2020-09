Marie-Sophie Lacarrau : la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut publie un message !

Jean-Pierre Pernaut : il quitte le journal de 13 heures, les fans sont choqués !

Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2020 aura marqué un véritable tournant pour Jean-Pierre Pernaut, comme pour beaucoup de français. En effet, l’arrivée de la crise sanitaire du coronavirus a eu un impact très important sur son quotidien. Alors que certains journalistes avaient choisi à l’époque de continuer la présentation de leurs émissions malgré tout, le présentateur mythique du journal de 13 heures avait quant à lui décidé de suivre les recommandations du gouvernement à la lettre. Jean-Pierre Pernaut s’est donc confiné comme des millions de français, laissant à l’époque la place à son joker Jacques Legros.

Mais alors que certains téléspectateurs attendaient avec impatience le grand retour de Jean-Pierre Pernaut qui rythme leur quotidien, d’autres ont été ravis de la présentation de Jacques Legros, comme en ont témoigné les excellents chiffres d’audience que Jean-Pierre Pernaut a lui même communiqué. Mais aujourd’hui, c’est encore une fois une nouvelle tragique pour les plus grands admirateurs et fidèles du journal de 13 heures. Comme on l’a appris cette semaine, le présentateur Jean-Pierre Pernaut quitte le 13 heures ! Un véritable coup de tonnerre pour TF1…

🇫🇷 FLASH – À 70 ans, Jean-Pierre Pernaut quittera la présentation du JT de 13h de #TF1 juste avant #Noël. La décision a été prise hier soir en accord avec la chaîne. (Figaro) #JPP #Pernaut pic.twitter.com/lU9P0m7vAB — Mediavenir (@Mediavenir) September 15, 2020

Nous avons en effet appris cette semaine la nouvelle personne qui allait lui succéder : la journaliste Marie-Sophie Lacarrau qui était jusque là présente sur la chaîne concurrente France 2. On ne peut qu’imaginer la surprise de tous les spectateurs fidèles du journal de 13 heures de TF1. Certains s’attendaient en effet à retrouver le joker de Jean-Pierre Pernaut, le journaliste Jacques Legros, prendre le relais de ce dernier. D’autres pensaient retrouver un animateur déjà présent sur la chaîne TF1 pour remplacer le journaliste mythique. La remplaçante Marie-Sophie Lacarrau sera-t-elle à la hauteur ?

Marie-Sophie Lacarrau : elle publie un message bouleversant sur les réseaux sociaux…

C’est sur les réseaux sociaux que la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut, Marie-Sophie Lacarrau, a publié un commentaire très touchant pour le public qui la suivait déjà sur la chaîne concurrente de TF1. Elle a en effet choisi son compte Instagram pour faire ses adieux aux téléspectateurs de France 2, alors qu’elle était présente depuis déjà 4 ans.

En cette fin de semaine, les téléspectateurs ont été très surpris par la présence de l’animateur Nathanaël de Rincquesen, venu remplacer la journaliste pour la présentation des informations, comme l’avait annoncé la veille Anne-Sophie Lapix dans le journal de 20 heures.

Si la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut devrait officier sur TF1 à partir du 4 janvier 2021, cette dernière a été directement remplacée sur France 2 et devrait donc avoir quelques mois pour se préparer à remplacer l’animateur de la chaîne. Son message d’adieu que l’on a donc pu lire sur son compte Instagram a véritablement ému les spectateurs de France 2 et de TF1. C’est aussi une très bonne occasion pour elle de remercier tous les collègues qui l’ont accompagné pendant des années à l’antenne de France 2, n’ayant pas pu le faire à l’antenne.

Plusieurs milliers de fans ont déjà liké la publication de la future présentatrice du journal de TF1, mais en revanche personne ne pourrait dire aujourd’hui si elle saura faire oublier Jean-Pierre Pernaut aux téléspectateurs du journal de 13 heures. Et pour autant, même si ce dernier ne sera plus à la présentation du journal, il ne quitte pas pour autant la chaîne et devrait être présent pour de nouveaux projets. On ne sait pas en revanche si Jacques Legros restera le joker du 13 heures…