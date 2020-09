Sarkozy pense-t-il revenir pour 2022 ?

L’ancien président est omniprésent actuellement. Il est sur tous les fronts avec son nouvel ouvrage « Le temps des tempêtes » . Il provoque des files d’attentes très longues lorsqu’il fait des dédicaces dans les librairies et il jouit actuellement d’une très grande popularité. Mais celui qui a juré de ne pas revenir en politique laisse tranquillement planer le doute sur la question. D’ailleurs lorsque certains de ses admirateurs lui posent la question, il leur répond au mieux par un sourire énigmatique. En fait, de plus en plus de français pensent que l’ancien président va revenir en force. Mais il n’y a pas que le commun des mortels qui se pose la question. La question s’est également posée du coté du parti, et il est vrai que l’ancien président a été à la tête du pays de 2002 à 2007.

Une mandature de 2002 à 2007

En fait Nicolas Sarkozy avait déclaré en quittant l’Elysée qu’on ne l’y reprendrait plus à faire de la politique .Et il est vrai que l’homme ne s’est pas fait entendre depuis. Il n’a plus brigué de mandat, mais il fait le tour du monde en donnant des conférences qui sont forts courues. De l’autre coté, il a sorti plusieurs ouvrages qui eux aussi ont été de grands succès. En fait, il est très occupé et a le temps de voir grandir la fille qu’il a avec l’ancienne top modèle Carla Bruni. En effet, c’était le seul président qui a divorcé pendant la durée de son mandat. Il n’était d’ailleurs pas resté célibataire longtemps. A un moment des rumeurs disaient qu’il s’intéressait à Rachida Dati et vice versa, mais cela n’a été qu’une rumeur. Jacques Séguala lui avait présenté la belle italienne. Et cela a fait tilt.

Nicolas le jardinier ?

En fait, la belle italienne a expliqué son coup de foudre pour l’ancien président. Ce dernier l’avait invité à découvrir les beautés du jardin. « Il connaissait le nom de toutes les fleurs » avait expliqué la mannequin. En fait, Carla avait été séduit par les connaissances botaniques du président. Il est vrai que le président avait alors un caractère plutôt impétueux qui tranchait clairement avec l’amour des fleurs. De toute façon le couple Sarkozy-Bruni défie le temps. Et il faut admettre que très peu de personnes auraient parié sur la longévité du couple formé par le président et la star des podiums. En fait, près de vingt ans plus tard, le couple est toujours aussi soudé. Chacun semble avoir trouvé en l’autre son alter ego.

Une magnifique première dame

D’un autre coté, il faut bien dire que la belle Carla était une magnifique première dame qui représentait somptueusement le pays. La mannequin est née dans une très grande famille italienne et elle a reçu une parfaite éducation. Elle est toujours habillée avec beaucoup de goût. Elle succéderait parfaitement à Brigitte. Avantage non négligeable, Carla est polyglotte. Cela peut sembler être un détail, mais il s’agit de représenter la France. Et l’image est importante aussi. Seul petit hic, le couple Sarkozy a toujours préféré les vacances dans la villa Varoise de la famille de Carla au fort de Brégançon, mais peut importe.

Le parti « Les Républicains » pense que l’ancien président est une option pour 2022

En effet, récemment, le député Guillaume Larrivé a indiqué que l’ancien président était une possibilité pour le parti en 2022. En effet, la désignation n’est pas encore faite et le parti se laisse jusqu’en avril 2021 pour désigner le candidat des Républicains à la présidence de 2020. Mais « on verra ce qu’il va faire » a rajouté le député. En fait, il faut quelqu’un qui soit susceptible de diriger le pays et d’incarner la France a-t-il encore rajouté. Affaire à suivre.