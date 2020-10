Carla Bruni se confie sur son confinement dans la villa familiale dans le Sud de la France. Sa mère lui tapait sur les nerfs !

View this post on Instagram

Heureuse de partager avec vous la pochette de mon nouvel album. Il sortira le 9 octobre mais vous pouvez déjà le commander. Happy to share the cover of my new album. It will be out on October 9th but it’s already available to preorder. #linkinbio👆 A million thanks to my fabulous team @yannorhan for 📸 @clementlomellini for style @sweetmayia for makeup @marion.anee for hair @labelbarclay @alainlalala @zzoimage #newalbum #musicisalwaysagoodidea