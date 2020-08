Nicolas Duvauchelle exhibe son nouvel amour : elle est magnifique !

Ce samedi 22 août, Nicolas Duvauchelle a délié sa langue, et son coeur apparemment, faisant surgir sa toute nouvelle passion pour son amante. Le jeune papa de Bonnie, Romy et Andréa, nés de trois mamans différentes, a publié un cliché sur son compte Instagram dévoilant le profil et le physique de la jeune et belle femme.

Tendre comme “un caramel beurre salé”

Cà la plastique impeccable) au joli minois et à la plastique impeelle qui semble partager la vie du bel acteur lui a littéralement fait tourner la tête. Sa nouvelle compagne se fait appeler Roy Lupa sur les réseaux sociaux. Elle est étudiante en licence de Psychologie et mannequin pour une agence parisienne. La jeune femme à la plastique impeccable a des arguments de taille pour séduire ses pairs. Cumulant plus de 19.000 abonnés, elle se joue d’ailleurs des codes instagrammables en publiant des photos d’elle-même très osées, prenant des poses plus lascives les unes que les autres.

Se décrivant comme un “caramel beurre salé”, la pétillante blonde a su non seulement attirer Nicolas Duchauvelle auprès d’elle, mais également le capturer dans ses filets sucrés le touchant en plein coeur.

“Joyeux Anniversaire à toi mon amour @royengold. Vive l’amour, vive la liberté, vive la vie !!!” déclare-t-il en légende de la dernière photo publiée sur son profil.

La bien-aimée vante d’ailleurs elle même ce besoin pressant de liberté qui a fait chavirer le coeur de l’acteur avec une phrase légèrement suggestive :

“Bien faire le mal que mal faire le bien”.

La belle visiblement sulfureuse, a été photographié par son amant couchée sur la pelouse, prenant la pose telle une diva, en tenue courte, devant un sublime coucher de soleil.

Les internautes tant émerveillés par le paysage idyllique où se fond le soleil derrière une colline surplombant une crique que par la charme de la nouvelle muse de Nicolas Duchauvelle, se sont empressés de soutenir cette déclaration d’amour.

“C’est beau un homme qui assume son amour comme ça.”, “Ça m’a toujours touchée un homme amoureux et donc sûrement plus en phase avec lui-même. Profitez bien les amoureux !”, peut-on lire en commentaire.

“Anne-Cha”, comme l’a appelée une amie sur Instagram : “Bon anniversaire Anne Cha plein de bonnes choses”, n’a ainsi rien à envier aux anciennes compagnes du Parisien âgé de 40 ans.

De superbes conquêtes

L’ancien boxeur s’est affiché au cours de sa vie au bras de très belles femmes, dont certaines avec qui il se dit “liés à vie”, comme il l’avait confié à Version Femina en 2017.

L’actrice Ludivine Sagnier, mère de sa fille aînée a eu l’honneur de combler l’acteur avec Bonnie née en mars 2005.

La belle journaliste métisse Laura Isaaz, a mis au monde Romy en 2012, sa deuxième fille.

La jeune mannequin Anouchka Alsif a accouché le 31 août 2017 de son premier garçon, le cadet Andrea.