Nagui révélation choc : et si sa femme apprenait qu’il avait une maîtresse ?

Nagui : il parle très peu de sa femme dans ses émissions sur France 2

Il y a déjà de cela quelques semaines, une candidate mettait dans l’embarras une candidate de son émission Tout le monde veut prendre sa place. En effet, alors que l’animateur se trompait sur le prénom de sa candidate, celui-ci a tenté de rebondir tant bien que mal pour repartir sur une note d’humour, que certains téléspectateurs n’avaient par ailleurs pas du tout apprécié.

Et par la suite, la candidate avait à son tour pris la parole pour avouer à l’animateur Nagui qu’elle était fan de sa femme, Melanie Page. L’actrice qui est d’origine australo-britannique a tout pour plaire avec un physique de rêve et surtout de nombreux succès dans sa filmographie, comme les films “On va s’aimer” et “Je vais te manquer”. Mais alors que la candidate de l’émission de Nagui pensait évoquer avec humour la femme de l’animateur star de France 2, cela n’a pas du tout plus à ce dernier qui l’a un peu rembarré en disant clairement qu’ils n’allaient pas parler de sa femme, voulant à tout prix éviter le sujet. L’animateur aurait-il été dans l’embarras ?

A-t-il des choses à cacher à sa compagne ? On avait déjà pu vivre un moment particulièrement quelques temps plus tôt où celle-ci était invitée de son émission de radio, où elle avait fait une révélation qui avait mis dans l’embarras tous les invités. En effet, elle avait avoué avoir couché avec un autre membre de sa famille, sans que cela ne lui pose visiblement de problème ! Des propos qui avaient à l’époque choqué Nagui à l’antenne, gêné de reprendre l’antenne après cette déclaration fracassante de sa compagne. Mais il y a tout juste quelques jours, c’est un autre moment choquant que les téléspectateurs ont pu vivre dans l’émission de Nagui sur France 2. Des faits plutôt étonnants quand on sait que l’animateur se confie d’habitude très peu sur sa vie privée qu’il ne souhaite pas voir étalée dans les nombreux journaux people. Mais aurait-il changé d’avis après ces déclarations ? Personne ne saurait répondre malheureusement…

Nagui : a-t-il vraiment une maîtresse ? Oui en quelques sortes… et Mélanie Page aussi !

Bien qu’il soit un des animateurs que les français préfèrent, on sait bien peu de choses sur l’animateur, bien que son salaire ait été révélé dans les médias récemment. Très occupé entre ses émissions de télévision et de radio, il faut bien avouer que Nagui a un quotidien bien rempli !

Mais plus récemment, c’est donc une autre facette de son quotidien qui avait été révélé dans le magazine France Dimanche qui avait fait connaître des propos plutôt étonnants de la part de Nagui. En effet, il semblerait que l’amour dans un couple soit très important pour l’animateur star de France 2, et on peut le comprendre puisqu’il est particulièrement entouré avec ses enfants. Pour autant, il aurait évoqué une certaine “amante” dans les lignes de France Dimanche, mais les lecteurs les plus assidus qui auront lu les lignes jusqu’au bout seulement auront le fin mot de l’histoire.

Car Nagui n’a en réalité pas une amante à proprement parler, mais il s’imagine qu’il est l’amant de sa femme pour pimenter son couple. Une pratique de nombreux français réalisent également pour garder la flamme qui peut se perdre après de nombreuses années à vivre ensemble sous le même foyer. C’est d’autant plus important quand on sait que beaucoup de mariages se terminent bien malheureusement en divorce… Mais fort heureusement, cela ne devrait pas être le cas pour Nagui et Melanie Page qui essayent de conserver la flamme de leur amour en s’imaginant qu’ils sont amants l’un pour l’autre, comme il l’aurait raconté dans le journal France Dimanche.

Une déclaration qui devrait rassurer les téléspectateurs qui pourraient être inquiets pour l’animateur qui ne parle que très rarement de sa vie privée dans ses émissions sur France 2 !