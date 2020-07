Marines Vignes profite de ses vacances en Corse : l’ex de Nagui s’affiche en maillot 

Les vacances, son mois de juillet, ses plages de sable fin, sa chaleur et ses photos en maillot de bain : tout est réuni pour commencer l’été comme il se doit. Sur internet, les internautes peuvent donc profiter des beaux paysages de France à travers les post Instagram leurs stars favorites. Des photos de vacances aux paysages paradisiaques, mais pas que.

Marine Viens en maillot, sur un bateau



Ce lundi, Marine Vignes a partagé ses bons moments de détente avec ses followers. Actuellement en Corse, l’ex de Nagui semble profiter de la vie comme il se doit. Entre la plage, le soleil et les bons repas, la vie a l’air paisible pour la présentatrice de France 3. Le programme de ce dimanche comportait aussi une balade en mer. Assise en tailleur dans un petit bateau, la maman de Nina et Tess a pris la pose en maillot de bain. Une photo plutôt rare de la star de France 2 qui a quand même dû enfiler un pull. « Le hoodie en bateau, essentiel et nécessaire ! »





L’ex de Nagui a ravi les internautes

Celle qui a passé quatre ans de sa vie avec Nagui, avec qui elle a eu une fille Nina, désormais âgée de 23 ans, semble plus heureuse que jamais. En couple avec Marc-Antoine Colonna depuis sa séparation avec l’animateur de France 2, Marine Vignes passe donc ses vacances en Corse cette année. Des vacances qu’elle partage avec plaisir sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de ses fans. « Le sweat est vraiment magnifique, mais je préfère par dessus tout celle qui le porte », écrit ainsi un internaute, alors qu’une de ses admiratrices enchérit : « Canon Marine ».

« Une petite dernière pour la route »

Un cliché qui n’a d’ailleurs pas été l’unique. En story Marine Vignes n’a pas hésité à se montrer dans l’eau turquoise de Corse. « Une petite dernière pour la route », comme elle le dit si bien sur la photo. Une dernière image qui dévoile simplement les épaules de l’animatrice qui semble barboter dans l’eau. Une petite baignade en casquette et avec ses bijoux : de quoi être toujours parfaite sur la plage.

Une carrière de présentatrice bien remplie

Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Marine Vignes a débuté sa carrière de présentatrice sur France 5 au milieu des années 80. Après près de dix ans sur M6, elle décide de retrouver le groupe France Télévisions. Sur France 2 d’abord, avec les émissions « 100% imprévu », « Ça va faire mâle » ou encore « Secrets de stars ». Puis sur France 3, chaîne sur laquelle elle a animé « Sortie de nuit » et « Côté jardin ». Depuis 2012, c’est à la météo que Marine Vignes s’est imposée, du lundi au vendredi. Un avantage certain pour choisir ses vacances !