Johnny Hallyday : révélations fracassantes et exclusives des coulisses d’une soirée passée avec le chanteur dans l’émission de Nagui !

Johnny Hallyday : les rumeurs continuent de circuler sur le chanteur même après son décès, une situation difficile pour toute la famille !

On imagine que les soirées passées avec le chanteur Johnny Hallyday devaient être inoubliables pour celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. En effet, on ne compte plus sur les réseaux sociaux mais dans la presse également les nombreux témoignages de personnalités publiques qui racontent leur rencontre avec le chanteur qui avait l’air d’être un personnage tout à fait exceptionnel en privé, comme en témoigne de nombreuses personnes.

Aujourd’hui, sa mémoire est malheureusement entachée par les tristes histoires d’héritage qui ont fait rage dans les médias pendant plusieurs mois après son décès. Une situation que l’on suppose extrêmement difficile pour tous ses enfants mais également sa dernière compagne Laeticia Hallyday. D’autant plus que les faits et gestes de toute la famille, y compris Jade Hallyday, sont racontés dans la presse et sur internet : une vie difficile pour la famille qui ne peut parfois pas vivre tranquillement…

Ce week-end, samedi 6 juin, on a pu voir des nouvelles révélations fracassantes dans une émission de télé sur le service public. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on attendait pas du tout de révélations dans cette émission en particulier, car il ne s’agit pas d’une émission liée au chanteur, et encore moins aux peoples. En effet, il s’agit de l’émission “Tout le monde veut prendre sa place” que présente l’animateur Nagui sur France 2 depuis maintenant de nombreuses années. Ce week-end, c’est donc une candidate nommée Nathalie qui a fait des révélations sur Johnny Hallyday.

Mais qu’a-t-elle pu raconter sur le chanteur ? Va-t-elle confirmer les paroles des personnalités qui ont toutes témoigné de la sympathie du chanteur en privé ? C’est ce qu’attendent de savoir les fans de Johnny Hallyday qui ont bondi en apprenant ces révélations sur France 2…

En effet, la candidate Nathalie de ce samedi dans Tout le monde veut prendre sa place est donc revenue sur une soirée qu’elle aurait passé avec le chanteur très populaire Johnny Hallyday. A l’époque, ce dernier n’est pas en couple avec Laeticia Hallyday mais avec Adeline Blondieau. Alors que l’animateur de l’émission, Nagui, est resté très étonné lorsque la candidate a commencé à évoquer le sujet, ce dernier a laissé la candidate continuer. La candidate raconte en effet qu’elle aurait passé la soirée avec Johnny Hallyday, après que ce celui-ci ait enregistré une émission avec un animateur star des années 80 : Patrick Sabatier.

Elle raconte donc qu’un ami à elle, qui est restaurateur, a vu passé dans son établissement le chanteur. Le restaurateur n’a pas tardé à appeler son amie, la candidate Nathalie, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Dans l’émission de Nagui, Tout le monde veut prendre sa place, elle va raconter qu’elle a eu l’occasion de boire un verre avec lui et que celui-ci était très accessible et sympathique avec elle, dans un ton très surpris. Mais le plus surprenant, c’est ce qu’elle va déclarer ensuite. En effet, elle serait même allé en boîte de nuit avec le chanteur Johnny Hallyday après le restaurant !

Elle a même annoncé le nom de la discothèque qui se nommerait le “Garage”. On imagine que cette boîte de nuit parisienne du 13ème arrondissement était très appréciée par la candidate à l’époque. Mais alors qu’il est à l’époque en couple avec Adeline Blondieau, la candidate raconte que le chanteur est allé déposé sa femme avant de revenir avec elle pour faire la fête toute la nuit ! Un acte qui n’aurait très certainement pas plus à de nombreuses femmes, car il est parfois difficile d’accorder autant de confiance dans un couple, et on imagine que le chanteur devait d’autant plus être très sollicité dans ses déplacements…