Nagui (N’oubliez pas les paroles) : rumeurs de triche, sera-t-il sanctionné ?

Toutes les chaînes ont un programme phare que ce soit une série ou encore un jeu télévisé. Sur C8, Cyril Hanouna brille avec C que du kiff, TF1 possède les 12 Coups de midi et M6 a par exemple Scènes de ménages. Sur France Télévisions, c’est Nagui qui se retrouve sur le devant de la scène avec N’oubliez pas les paroles. Toutefois, des rumeurs circulent sur le Web concernant une affaire de triche. Le présentateur a-t-il l’habitude de favoriser quelques participants ?

Explications concernant cette affaire de triche supposée

Dans l’émission N’oubliez pas les paroles, Arsène a pu multiplier les prestations puisqu’il est forcément assez doué dans ce domaine. Le 10 Avril dernier alors qu’il tente de dévoiler ses talents sur une chanson de Khaled, il perd puisque les mots manquants ne sont pas trouvés. À ce stade, l’affaire n’est pas extraordinaire, le candidat ne trouve pas les paroles, il est éliminé. Cela respecte finalement le concept de l’émission N’oubliez pas les paroles.

Toutefois, les rumeurs ne cessent de prendre de l’ampleur sur le Web, car Nagui serait finalement à l’origine du départ du candidat.

Apparemment, Arsène n’aurait pas eu la possibilité d’entendre les paroles .

. Depuis, le présentateur est ciblé par une accusation de triche qui n’est à ce jour pas avérée, il faut alors prendre la rumeur avec des pincettes.

Lorsque vous soutenez un candidat, il est toujours difficile de voir la chute de son chouchou et vous cherchez finalement des responsables. Certains ont donc rapidement ciblé Nagui qui n’a peut-être absolument rien fait, Arsène a peut-être perdu en respectant toutes les règles du programme.

Nagui n’aurait pas informé Arsène concernant la chanson

Apparemment, selon les informations glanées sur le Web, Arsène n’aurait pas eu vent de la version de la chanson et Nagui n’aurait donc pas transmis quelques éléments. Si certains crient rapidement au scandale, d’autres relèvent les propos de Maureen. En effet, cette dernière aurait finalement entendu l’intégralité des explications pour la version de la chanson. Il est important de préciser que les candidats doivent apprendre les chansons de la playlist avant de se présenter devant l’animateur et la caméra. Il faut bien sûr avoir une bonne culture générale dans le domaine de la musique pour réussir avec brio à trouver toutes les paroles.

Cela vous semble forcément simple, mais avec le temps limité et surtout le stress, il n’est pas rare de commettre des erreurs même si vous connaissez sur le bout des doigts la fameuse chanson. Même si Arsène n’est plus en lice, les téléspectateurs ont pu découvrir d’autres candidats aussi forts. En effet, dans N’oubliez pas les paroles, vous pouvez réellement faire la connaissance de petites perles comme Kevin. Ce dernier devait d’ailleurs participer au tournoi des maestros, mais à cause du confinement, il n’a pas pu se déplacer.

Nagui, un présentateur emblématique pour NPLP

Le concept de l’émission est assez simple si vous souhaitez participer ou seulement regarder un épisode. Des candidats sont alors invités sur le plateau et ils ont des chansons, s’ils arrivent à trouver les paroles sans perdre le fil, ils gagnent et passent à la suite. Le fonctionnement est finalement semblable à celui proposé pour les 12 Coups de midi par exemple. Si vous donnez les bonnes réponses, vous avez le droit de revenir le lendemain. Pour N’oubliez pas les paroles, certains enchaînent les prouesses et deviennent alors des maestros. Contrairement aux idées reçues, les anonymes ont souvent un véritable talent et cela fait aussi la force du programme.

Dans tous les cas, il serait dommage pour la chaîne que Nagui soit éventuellement sanctionné ou s’il partait par exemple. Il est un présentateur emblématique et il donne aussi une bonne dynamique à l’émission, les Français l’apprécient grandement. De ce fait, l’émission N’oubliez pas les paroles ne peut pas se faire sans Nagui puisqu’il est finalement indispensable. De nombreux programmes ont évolué avec un changement au niveau de l’animateur et le format n’était plus le même. Vous n’avez donc pas la même ambiance ou la même fougue, ce fut le cas pour A prendre ou à laisser avec Cyril Hanouna ou encore Qui veut gagner des millions avec Camille Combal.