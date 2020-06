N’oubliez pas les paroles (photos et vidéo) : la nouvelle maestro choque tout le monde avec sa tenue très ouverte…

N’oubliez pas les paroles est l’émission de France 2 présentée par Nagui. Le but est de retrouver les paroles d’une chanson donnée. Chacun leur tour, les candidats choisissent un thème et doivent sélectionner la chanson pour laquelle ils vont devoir deviner les paroles. Ils ont le choix entre deux chansons, sauf pour la chanson finale qui rapporte le plus de points.

N’oubliez pas les paroles : Paul éliminé, il repart avec 110 000€

Paul était le grand maestro du jeu télévisé de Nagui, comptabilisant 19 victoires. Il était beaucoup aimé par le public en raison de sa simplicité et de son caractère très sympathique.

Malheureusement pour le jeune homme, il s’est fait battre par la candidate Syndie. Il est tout de même reparti avec 110 000€, une belle somme qui lui permettra surement de mener à bien tous ses projets. En pleine période de coronavirus, ça ne peut que l’aider !

« C’est un soulagement d’être venu vous voir. Ça fait six ans que je veux venir. J’ai passé le casting, je ne sais pas combien de fois et voilà je finis avec 110.000€. C’est extraordinaire », s’est-il exprimé, ému.

Paul a également avoué que l’émission N’oubliez pas les paroles était un vrai objectif depuis 6 ans (il s’entraînait). Il a cependant expliqué qu’il passerait désormais à autre chose même s’il continuera à regarder l’émission présentée par Nagui. Les téléspectateurs ont ainsi pu lui dire au revoir et vont désormais suivre le parcours de Syndie. C’est sur la musique de la bande originale de Flashdance, « What a feeling », qu’elle a fait une entrée en scène magistrale, visiblement à l’aise sur scène.

N’oubliez pas les paroles : la nouvelle maestro a choqué tout le monde avec sa tenue très ouverte…

Mais la jeune femme a tout de suite « choqué » les internautes en raison de sa tenue très troublante. En effet, elle portait un haut rouge tout à fait classique mais c’est son pantalon qui est la cause de réactions sur Twitter… En effet, Syndie portait un pantalon noir, ouvert jusqu’en haut des cuisses ! La nouvelle maestro s’est donc tout de suite démarquée par ce look qu’on ne voit que très rarement.

Les commentaires des fans de l’émission ne se sont pas faits attendre. On peut notamment lire que Paul a perdu car il était perturbé par le pantalon de la challenger, qu’elle s’est battue avec un animal… ce qui lui a valu son nouveau petit surnom de « fashion Syndie ». D’autres n’ont pas du tout apprécié sa tenue et ont blagué en demandant le déconfinement des stylistes. Il faut tout de même noter que Syndie a réussi l’exploit de battre Paul après plus de 19 victoires ! On espère pour elle qu’un beau parcours se dessine pour elle dans « N’oubliez pas les paroles ».

Un chien a bouffé l’a moitié du pantalon de Syndie 🤣 #NOPLP pic.twitter.com/n6oRChBTzL — **Rose** (@Rose837966191) June 8, 2020

N’oubliez pas les paroles : Nagui garde sa place en tête des audiences

En tous cas, Nagui peut être fier de son équipe ! En effet, il a enregistré une nouvelle fois de très bons scores pour son émission de chant. Il a d’ailleurs conquis la plus grande partie des téléspectateurs français ce lundi 8 juin. L’émission a rassemblé 3,49 millions de personnes soit 18,5% des parts de marché).

Le classement des émissions les plus regardées entre 18h30 et 20h :

N’oubliez pas les paroles (France 2) : 3,49 millions de téléspectateurs pour Nagui

Le 19/20 National (France 3) : 2,96 millions de téléspectateurs

Qui veut gagner des millions (TF1) : 2,49 millions de téléspectateurs pour Camille Combal

Tous en cuisine (M6) : 1,67 millions de téléspectateurs pour Cyril Lignac

Quotidien (TMC) : 2,5 millions de téléspectateurs pour Yann Barthès

Cela fait plusieurs fois que le jeu télévisé de Nagui remporte la première place. N’oubliez pas les paroles comptent déjà de nombreux fans et en a surement séduit d’autres pendant le confinement. Les tournages de l’émission ont d’ailleurs repris dès le 11 mai, la Production ayant pris en avance toutes les mesures sanitaires nécessaires. Nagui a repris le chemin des plateaux de tournage avec une extrême joie.

N’oubliez pas les paroles : des mesures sanitaires strictes ont été prises par la Production

Des modifications ont cependant été apportées au programme de France 2. Evidemment, pas question de faire porter des masques aux candidats qui chantent ni à Nagui et son équipe ! Le public a donc été supprimé comme l’a montré l’animateur sur son compte Instagram. La Production a ainsi imaginé un tout nouveau public : des mannequins en plastique. Les bruits des applaudissements seront quant à eux remplacés par des enregistrements.

Comme vous pouvez le constater, tout est fait par France 2 pour assurer la sécurité de son équipe en ces temps de coronavirus.