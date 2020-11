Nabilla : en visite à la Mosquée d’Abu Dhabi, elle porte un magnifique hijab !

Il y a un peu plus d’une heure, Nabilla annonce sur son compte Twitter avec une certaine fierté et excitation qu’elle va « visiter la mosquée d’Abu Dhabi« . La jeune femme vit à Dubaï avec son amoureux Thomas et ils n’avaient pas encore eu l’occasion de se rendre dans cette superbe mosquée, la plus grande des Émirats arabes unies, qui a ouvert ses portes en 2007. Très rapidement, une internaute lui dit les mots suivants : « J’espère que tu mettras un foulard« . Nabilla lui a répondu directement, en disant qu’évidemment elle serait couverte de la tête au pied, en respect aux moeurs locales. Et dans sa story, nous la découvrons, absolument splendide dans un hijab noir aux décorations blanches superbes.

Une visite guidée filmée sur Instagram

Les deux amoureux semblent seuls au monde lorsqu’ils déambulent dans les couloirs et extérieurs de cette immense mosquée de 22 412 mètres carrés qui peut accueillir jusqu’à 40 000 visiteurs au même moment. Pour pouvoir découvrir la richesse architecturale des lieux, ils se sont habillés comme le veut la coutume et sont donc recouverts de tissus de la tête au pied, sans oublier évidemment le fameux masque pour se protéger de la covid-19. Et les deux amoureux arborent des tenues magnifiques. Nabilla a choisi un hijab noir qui est orné de décorations blanches du plus belle effet.

La jeune femme n’a pas oublié de faire partager ce beau moment avec les internautes et a montré une partie de la magnificence des lieux. Telle une princesse qui évolue dans son palais, elle parcourt les lieux avec son amoureux et semble très heureuse de découvrir l’un des trésors culturels et architecturaux du pays.

Lorsqu’elle a annoncé aux internautes sur Twitter qu’elle allait visiter l’endroit, ils ont été très nombreux à lui demander de se couvrir. L’occasion pour quelques fans de la défendre, comme cet internaute qui a écrit les mots suivants : « À ceux qui donnent des conseils de décence: Nabilla vit à Dubaï, elle connaît, elle sait pertinemment qu’il y a des lieux où il faut se couvrir. Pour votre info, bien avant d’accéder à la mosquée, il y a des vestiaires hommes et femmes où ils fournissent les tenues adéquates« . Comme la plupart des grands monuments en Asie, ils prêtent des tenues en cas d’oubli.

Nabilla fait à nouveau le buzz pour sa danse

Quelques heures avant qu’elle n’annonce sa visite dans la mosquée, la jeune femme faisait le buzz pour sa manière de danser. Rappelez-vous il y a quelques semaines, elle faisait parler d’elle alors qu’elle se trouvait en boîte de nuit. Sa danse, reconnaissons-le relativement étrange, avait lancé un challenge et des centaines d’internautes s’étaient amusés à danser comme elle. Pas susceptible, l’ancienne star de télé-réalité a réitéré et le buzz et une nouvelle fois au rendez-vous. Les fans ont partagé en masse la danse de la candidate, publiée par Thomas sur son Snapchat. Et ils sont totalement sous le charme. « Je l’aime trop Nabilla » ; « Une meuf comme Nabilla qui s’ambiance comme ça, rien de mieux » ; « Elle la sort d’où sa danse en vrai » ; « Nabilla obligé c’est un Sims« .

Imagine ta meuf elle fait ça 😂😭 pic.twitter.com/bp9HezYbNF — BAD Nsh 🔥 (@mohdel270) November 8, 2020

Nabilla est très active sur Twitter

La maman de Milann lit avec attention les commentaires écrits sur elle sur le réseau social et ne manque pas de les partager. Pas vexée, elle partage même des tweets concernant sa danse, comme celui d’une internaute lui demandant de lui apprendre sa fameuse danse. Tout ce que fait la jeune femme semble se transformer en or car même une simple chorégraphie fait le tour d’internet et lui assure un beau buzz. Elle a partagé les messages lui disant qu’elle ressemblait à un Sims et montre toute son auto-dérision. Elle n’oublie pas de partager les messages qui flattent son égo évidemment, comme celui d’une personne qui a écrit les mots suivants sans cacher son admiration : « Je crois que c’est une icône à part entière qui marquera une grande partie de notre siècle… Elle est d’une beauté et d’un naturel sans nom elle a su prouver à tout le monde qu’en restant elle-même elle pouvait entreprendre de grandes choses »