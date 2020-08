Michaël Youn : trompé par sa compagne, il fait des révélations surprenantes !

Personnalité publique incontournable en France, depuis qu’il a présenté le Morning live au début des années 2000, Michaël Youn a connu plusieurs conquêtes.

Alors que certaines sont bien connues du public, comme Juliette Arnaud ou Elsa Pataky, il semble que ses histoires d’amour n’ont pas toujours été roses.

Le jeudi 25 juin, invité de l’émission C à vous, Michaël Youn n’a pas manqué de faire preuve de dérision, en racontant une anecdote de sa vie plutôt embarrassante.

Michaël Youn apprend l’infidélité de sa compagne par la presse

Visiblement, s’appeler Michaël Youn ne suffit pas pour être à l’abri des trahisons. Lors de son intervention sur le plateau de C à vous, et alors que le débat était à l’infidélité, l’animateur a fait de tristes révélations.

En effet, à cette occasion, il a expliqué avoir découvert un jour que sa femme le trompait, grâce à la couverture d’un magazine people. Loin de se douter de quelque chose, Michaël Youn en a visiblement été très bouleversé.

« J’ai découvert, par exemple, en couverture d’un magazine people que ma femme me trompait. C’est quasiment pire que dans une cérémonie avec un micro. Je ne le savais pas, je l’ai découvert dans le magazine » a-t-il avoué.

Bien entendu, respectueux jusqu’au bout, le trublion du PAF n’a pas révélé l’identité de la personne concernée. Une action toute à son honneur puisque bien d’autres ne se seraient pas gênés.

Alors que les internautes s’interrogent et tentent de trouver de quelle femme il s’agit, il est peu probable quel Michaël Youn donne plus d’informations. D’autant plus que ce n’était pas la première fois qu’il était ainsi trahi par la femme qu’il aime.

Michaël Youn surprend sa compagne en flagrant délit de tromperie

Avant cet épisode fâcheux, Michaël Youn avait déjà connu la trahison, comme il l’avait révélé à Nagui sur France Inter en 2018.

À cette époque, le comédien expliquait avoir surpris une conquête au bras d’un autre homme, alors même qu’il venait lui faire une surprise. Très amoureux de la jeune femme, le mari d’Isabelle Funaro avait pris l’avion spontanément pour Vancouver, afin de fêter l’anniversaire de son amoureuse avec celle-ci. Malheureusement, cela ne s’est pas très bien passé.

Après avoir acheté un très beau bouquet de fleurs une fois sur place, Michaël Youn a décidé de l’attendre à son hôtel.

Là-bas, alors que la femme en question rentrait du tournage avec l’équipe, l’animateur l’a vu se diriger vers le producteur du film et l’embrasser à pleine bouche.

Il confie qu’après lui avoir donné son bouquet, il est rentré à Paris sans plus attendre.

« Elle rentre de tournage avec son équipe, elle est de dos », expliquait-il. « Je la vois se diriger vers le comptoir et là, elle embrasse sur la bouche le producteur du film en lui disant ‘à plus tard’. Je lui ai donné son bouquet de fleurs et je suis rentré à Paris. »

Il faut croire que la fidélité n’était pas le point fort de cette actrice, dont il n’a pas souhaité là non plus révéler l’identité. Toutefois, c’était sans compter sur les internautes, qui s’en sont chargés pour lui.

En effet, de toutes les femmes avec lesquelles Michaël Youn a eu publiquement une histoire d’amour, il n’y en a qu’une susceptible d’avoir pu tourner à Vancouver : Elsa Pataky. Rencontré sur le tournage du film Iznogoud, l’acteur était resté un peu plus d’un an avec la jolie blonde.

Il n’y aura donc pas eu de retour de flamme pour les deux jeunes gens. D’un côté, Michaël Youn est aujourd’hui marié à Isabelle Funaro, l’ex-femme de Pascal Obispo, avec laquelle il a eu deux enfants. De l’autre, Elsa Pataky semble s’être assagie dans les bras de Chris Hemsworth, l’acteur qui interprète le héros Thor dans les films Marvel.

Tout est bien qui finit bien donc, même si le comédien se serait sans doute bien passé de cette humiliation.