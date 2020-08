Meghan Markle et Harry: leur nouvelle villa en Californie mêlée à une affaire sordide !

Meghan Markle et Harry ont quitté le Royaume-Uni il y a plusieurs mois car ils en avaient assez des scandales. Les deux stars ont mis fin à leurs fonctions dans la famille royale et ils ont demandé leur indépendance financière.

Cette annonce a beaucoup surpris la reine Elizabeth II et elle a été attristée par la décision de son petit-fils. Depuis, les parents d’Archie vivent à Los Angeles et ils comptent bien y rester pendant plusieurs années.

Une immense villa à 14 millions de dollars !

Meghan Markle se sent libre loin de l’Angleterre et elle peut reprendre sa carrière d’actrice à Hollywood. Elle a de nombreux projets en tête et elle vient d’acheter une immense villa à Santa Barbara. Selon TMZ, Harry et Meghan ont déboursé plus de 14 millions de dollars pour l’acquisition de ce bien mais ils en sont ravis.

La villa se trouve à l’abri des regards indiscrets dans une résidence fermée au public. Ainsi, le petit Archie ne sera plus harcelé par les paparazzi quand il jouera dans le jardin. Puis, les deux stars ont des voisins de marque comme Ellen DeGeneres ou Oprah Winfrey. Pourtant, le nouveau nid douillé du couple cache de nombreux secrets qui pourraient entacher un peu plus leur image.

L’ancien propriétaire très violent avec son ex femme !

Meghan Markle et Harry ont acheté la villa à un homme russe qui s’appelle Sergey Grishin. Ce dernier se retrouve en pleine procédure de divorce avec sa femme, Anna Fediseeva, et il l’accuse de l’avoir trompé. Néanmoins, c’est surtout pour des faits plus graves qu’il s’est fait remarquer par les médias.

Selon le Sun, Sergey Grishin serait soupçonné d’être à l’origine d’un vol d’argent à la Banque centrale russe dans les années 90. Puis, il harcèlerait son ex-femme et lui enverrait « de nombreuses menaces de mort, des images violentes et des images pornographiques » a indiqué le média.

Enfin, alors qu’ils vivaient encore ensemble dans la villa, Sergey Grishin aurait tenté de la tuer en pointant un silencieux sur la tête. Il l’aurait aussi forcée à se déshabiller et lui aurait donné de nombreux coups sur le visage. Anna Fediseeva aurait perdu plusieurs dents suite à cette bagarre et elle a demandé le divorce…

Prince Harry and Meghan Markle recently purchased a $14.7M California mansion from a former co-owner of Rosevrobank, which received roughly $576M that was linked to the money laundering scheme we call the #RussianLaundromat. https://t.co/RRwBd70tWq — Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) August 15, 2020

Meghan Markle et Harry, habitués aux scandales

La nouvelle demeure de Meghan Markle et de Harry ne respire donc pas le bonheur et ces histoires risquent de leur faire du tord. Néanmoins, les deux stars ont pour habitude de se retrouver au cœur des scandales et ils devraient réussir à y faire face.

Les deux stars ont toujours vécu dans le luxe et Harry se démenait pour sensibiliser les gens sur les problèmes environnementaux. Pourtant, juste avant son départ pour les Etats-Unis, le frère de William a utilisé plusieurs fois un jet privé. Cela avait beaucoup blessé les Anglais et ils avaient trouvé le prince peu respectueux et surtout très hypocrite, avait rapporté le Daily Mail.

De son côté, Meghan Markle a aussi eu son lot de soucis. La star a toujours été perçue comme une femme exigeante et peu aimable avec les employés de la famille royale. Sans compter que cette dernière ne s’entendait pas avec Kate Middleton et il y avait de nombreuses tensions, à en croire certains experts…