Meghan Markle a 39 ans : la famille royale lui souhaite un joyeux anniversaire !

Meghan Markle vient de fêter ses 39 ans en Californie, là où elle et son époux se sont installés après leur départ de la famille royale. Les choses ne sont actuellement pas roses pour la duchesse et si elle a certainement eu droit aux attentions de son mari et de ses amis, elle a surement été surprise de voir les réactions de la famille royale, de l’autre coté de l’Atlantique.

Une période pleine de tensions

La vie de Meghan Markel a été marquée par de très fortes tensions ces derniers mois. En effet, le couple avait définitivement quitté la famille royale d’Angleterre et depuis le torchon brûle entre les nouveaux californiens et la très traditionnelle famille royale d’Angleterre. Il est vrai que la duchesse et son époux n’ont pas été très élégants dans leur comportement. Sans doute un peu dépités de ne pas avoir réussi à imposer leur point de vue, le couple a approuvé une biographie qui lui est consacrée. Les déboires de Meghan avec son encombrant père ne sont pas non plus faits pour apaiser les choses.

L’ouvrage « finding freedom » donne matière à dissension

Le livre que les deux tourtereaux ont approuvé fait énormément jaser au palais et risque aussi de donner des ailes aux détracteurs de la monarchie. Certes, la plupart des anglais sont tout à fait contents de vivre dans une monarchie, et respectent la reine, mais d’autres s’opposent à la monarchie. Ainsi, il est fort à parier que l’activiste Graham Smith va se servir de l’ouvrage pour étayer ses critiques à l’encontre de la cour. De plus, il se murmure dans le palais que la reine serait furieuse de la future parution de cet ouvrage. Mais comme d’habitude, personne ne laisse rien paraître, du moins coté anglais.

De gentils messages d’anniversaire

La duchesse a du être très surprise, alors que les relations ne sont pas au beau fixe, de découvrir les bons vœux venus d’Angleterre.

C’est la reine qui a été la première à poster un message pour l’épouse de son petit-fils préféré. Kate et William n’ont pas tardé à en faire de même. Sous un cliché de leur belle soeur posté sur le site Kensigntonroyal, on peut lire « aujourd’hui nous souhaitons un très joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex » . Du coté du prince Charles et de Camilla, le message est un peu plus emprunté. Sur le site de ClarenceHouse, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont publié une photo de Meghan les cheveux relevés, accompagné d’un message un peu plus traditionnel : Joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex.

Les tensions seraient-elles en train de s’apaiser?

On l’ignore. Il est vrai qu’un événement de type anniversaire est une bonne occasion pour rapprocher les gens. Selon des experts de la famille royale, la petite princesse Charlotte réussirait elle aussi, a rapprocher les Sussex des Cambridge. En effet, la petite fille aime beaucoup sa tante et cette dernière le lui rend bien. Mais les choses sont loin d’être réglées puisque le déjà célèbre ouvrage biographique des Sussex sort dans moins d’une semaine. Or selon les bonnes feuilles publiées par certains magazine, l’actrice et son mari n’auraient pas leur langue dans la poche et les Cambridge seraient une de leur cible préférée. Ils sont en effet décrit de façon peu positive par Meghan et Harry, même si les extraits déjà publiés suintent la jalousie entre les deux couples. Les Sussex auraient du mal à supporter le fait que les Cambridge seraient, selon eux, favorisés par le palais. Si les différents semblent provisoirement être mis de coté, il n’est pas certain que cet apaisement apparent des choses survive à la parution, la semaine prochaine, de la biographie.