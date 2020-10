L’une des grandes gagnantes du loto du patrimoine avait trouvé un coffre-fort original : le tapis de sa chambre !

Les tirages du loto du patrimoine ont eu lieu. Et l’une des grandes gagnantes est une maman septuagénaire, qui joue depuis des années avec sa fille. En fait, les deux femmes avaient trouvé un moyen original pour sélectionner les numéros qu’elles jouent depuis très longtemps. En effet, la mère et la fille avaient estimé que la meilleure façon de trouver les bons chiffres du loto était tout simplement de mettre tous les numéros sur des petits bouts de papier, de les mettre dans un grand chapeau et de tirer les numéros nécessaires. C’est ce que ces dames ont fait il y a près de 20 ans. C’est ainsi que le hasard, en fait on peut l’appeler le destin a désigné le 5, le 13, le 23, le 32, le 49 et le numéro chance, le 2.

Les numéros habituels ont servi pour le patrimoine du loto

La maman trouvait Stéphane Bern très sympathique. De plus, elle estimait que le patrimoine devait être sauvé, elle a proposé à sa fille de jouer ces mêmes numéros pour le loto du patrimoine. Et c’est ce que les deux femmes ont fait. La chance a visiblement bien inspiré les deux femmes puisqu’elles ont appris qu’elles étaient les grandes gagnantes de ce jeu. Seulement une somme aussi énorme peut attirer bien des convoitises, surtout quand on sait que les reçus sont totalement anonymes. Il est ainsi très important de garder le secret sur le gain tant qu’il n’a pas été encaissé. D’ailleurs il vaut mieux aussi rester anonyme après. C’est plus sûr. Et c’est ce que les deux femmes ont fait. En effet, plutôt que de louer un coffre-fort à la banque, les deux femmes ont fait le pari de garder le billet chez eux, bien à l’abri. Mais où cacher discrètement un pareil trésor ? Sous le matelas ? C’est bien trop connu comme cachette. Il faut aussi oublier le haut des armoires, les assiettes et autres cachettes derrière les tableaux. C’est bien trop connu et c’est le premier endroit où un cambrioleur va chercher.

Dans la chambre à coucher

La maman, du haut de ses soixante dix ans a eu le coup de génie. Cacher le reçu à un endroit où personne ne pensera à aller voir. C’est ainsi que l’alerte septuagénaire a eu l’idée de cacher le reçu dans sa chambre. Mais pas à n’importe quel endroit dans sa chambre. A un endroit où personne ne penserait vraiment à aller chercher. Tout simplement sous le tapis de sa chambre. En fait, il est évident que personne ne pensera à aller chercher sous un tapis, c’est sale, c’est poussiéreux. Il est vrai que cacher une fortune à cet endroit est parfaitement improbable et c’est la raison pour laquelle la cachette est bonne.

Un tapis bien nettoyé et bien aspiré

La septuagénaire a bien expliqué qu’avant de cacher son reçu, elle a parfaitement aspiré le tapis. Elle ne voulait pas prendre le risque d’avoir à passer l’aspirateur avant qu’elle puisse sortir le billet de sa cachette pour pouvoir aller l’encaisser auprès de la Française des Jeux. Et c’est ce que les deux femmes ont fait. Elles ont discrètement retiré le reçu de son excellente cachette et sont allées faire en sorte que le gros lot soit reversé sur leurs comptes. Si ces dames souhaitent, et elles ont raison, garder l’anonymat, elles ont accepté de parler à la presse. En fait, les deux femmes ont indiqué que quelques rénovations seraient entreprises dans la maison de sa fille. Par contre, la seule folie que la mère va se permettre, c’est un petit tour du monde en jet privé. On souhaite à ces dames de faire un très joli périple autour de la planète.