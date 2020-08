Euromillions : un futur millionnaire n’a pas retiré ses gains, c’est peut-être vous !

Si certains ne peuvent pas oublier un ticket, d’autres notamment, ceux qui n’ont pas l’habitude de jouer peuvent se retrouver dans cette situation. La somme est pourtant sympathique, car à la clé, il y a un chèque d’un million d’euros. Quelques données sont connues pour le ticket gagnant, cela permettra peut-être de trouver l’heureux élu, car il reste quelques heures seulement pour qu’il puisse se manifester. Il sera ensuite beaucoup trop tard et il serait dommage de passer à côté d’une telle somme qui peut clairement changer votre vie.

Quelles sont les informations du ticket de l’Euromillions ?

Le gagnant a donc joué à l’Euromillions en Charente-Maritime et le ticket a été validé en mai dernier. Un délai de 90 jours a été appliqué pour que le retrait soit envisageable, mais il ne sera plus valable ce mercredi à minuit. Il faut alors vous presser et si vous habitez la zone, pensez à trier vos tiroirs, vous aurez peut-être ce fameux ticket.

Euromillions : un gagnant n'a plus que deux jours pour réclamer son millionhttps://t.co/By7JnNqItJ pic.twitter.com/qekHjDPqzq — Journal L'Alsace (@lalsace) August 19, 2020

La grille d’Euromillions a été validée en Charente-Maritime le 22 mai 2020 exactement .

. C’est grâce au tirage My Million que l’heureux élu peut obtenir un million d’euros.

La Française des jeux a également proposé le code du ticket à savoir ND 876 19 04.

Si vous êtes le propriétaire, vous devez vous manifester au plus vite pour que le ticket soit validé.

La FDJ sera ensuite en mesure de vous proposer votre gain colossal d’un million d’euros.

Que se passera-t-il si vous ne validez pas le ticket ? Malheureusement, le million s’envolera puisqu’il sera impossible de le récupérer après les 90 jours. Il faut alors penser à trier vos tiroirs immédiatement en espérant que le ticket ne soit pas retrouvé demain. Le gagnant n’est pas le seul à tarder pour récupérer la somme, car un gagnant avait mis près de 56 jours pour se manifester et c’est actuellement le record. Il est important de noter que le délai a été exceptionnellement allongé à cause de la crise sanitaire. En effet, la FDJ propose 60 jours, mais comme le coronavirus était au rendez-vous, 30 jours ont été ajoutés.

j'avais 4 chiffres sur 7 à l'euromillions prochaine fois on fait un sans faute 🤡 — koteczku (@KaaazN_) August 19, 2020

Ce ne sera pas le seul jackpot perdu !

Généralement, les joueurs ont tendance à se focaliser sur une suite de chiffres en regardant le tirage au sort, mais ils oublient parfois le fameux jackpot avec le My Million. Ce dernier est souvent à l’origine d’un gain, mais ce sont près de 30 jackpots qui ont été perdus selon BFMTV. Si le gagnant du mois de mai ne se manifeste pas, ce sera donc le 31e lot qui ne sera pas réclamé par son heureux propriétaire. L’argent sera conservé par la FDJ en espérant que le ticket ne soit jamais retrouvé après cette date, car la surprise serait très mauvaise.

Cela fait 7 rollovers, le #jackpot de l'EuroMillions s'élève désormais à 95 millions d'euros! Vous avez une chance de gagner le prochain tirage au sort le mardi 18 août lorsque vous garantissez votre participation dès aujourd'hui! #euromillions #loto https://t.co/U9V0OQgdxk pic.twitter.com/w9OXnnTu1D — Super_Jackpot_fr (@Super_Jackpot_f) August 17, 2020

Il faut noter que cette tombola existe depuis 2014 et le taux pour les gains est assez élevé par rapport au Loto par exemple. De ce fait, si vous souhaitez gagner de l’argent avec ce tirage, vous pourriez opter pour le My Million, car il semble être très sympathique pour le portefeuille. Si vous vous questionnez sur le futur de l’argent non réclamé, sachez que les sommes sont immédiatement versées à l’État à cause de la loi Pacte. De ce fait, le million ne sera pas ajouté à l’actuelle cagnotte. Il vous reste encore quelques heures pour fouiller dans votre sac, votre sacoche, vos tiroirs, retournez votre maison du sol au plafond surtout si vous pensez avoir joué !