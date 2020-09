Jean-Pascal Lacoste : une histoire d’amour secrète avec une célébrité de M6 !

Aujourd’hui, Jean-Pascal Lacoste file le parfait amour avec Delphine Tellier et il est même un papa comblé. Toutefois, il a eu d’autres histoires amoureuses forcément et vous aurez l’occasion de découvrir quelques déclarations croustillantes sur les réseaux sociaux. Le 23 septembre dernier, il était à la Radio VL et il a accepté de dévoiler quelques mystères concernant sa vie privée. Depuis sa participation à la Star Academy, il a clairement fait du chemin.

Jean-Pascal Lacoste et son idylle avec une animatrice de M6

Vous aviez pu faire sa connaissance au château avec notamment sa voix assez spéciale et son amour pour Jenifer. Le couple n’a jamais vu le jour et il a eu l’occasion de rencontrer la femme de sa vie qui est aussi la mère de ses enfants. Alors qu’il multipliait les présentations dans les émissions de télévision, il a croisé la route de Sandrine Corman.

Il n’a pas forcément évoqué avec des détails cette relation amoureuse, mais il précise qu’il s’agit d’une personne très sympathique .

. Jean-Pascal Lacoste et Sandrine Corman ont partagé une relation qui n’a pas été très longue.

En effet, leur amour a vu le jour avant la tournée de la Star Academy et elle s’est terminée à la fin de celle-ci.

Certains fans ont ainsi pu le comprendre, il a souhaité garder cette relation secrète.

Aujourd’hui, il est en couple et un mariage pourrait se profiler à l’horizon si les rumeurs se concrétisent. C’est avec Delphine Tellier qu’il a eu l’occasion de rencontrer l’amour et ce nom de famille n’est pas anodin puisqu’elle est de la famille de Sylvie Tellier.

Découvrez Jean-Pascal Lacoste sur TPMP et Instagram

Alors que Jean-Pascal Lacoste a été viré du plateau de TPMP par Cyril Hanouna à cause d’une déclaration peu réjouissante lors d’un sujet consacré à DSK, vous pouvez tout de même le retrouver sur C8 assez régulièrement. Depuis son arrivée, il a aussi été au coeur d’une polémique concernant le biopic consacré à Grégory Lemarchal et même l’album dévoilé par ses camarades du château. Sur les réseaux sociaux, il partage quelques moments de son quotidien avec sa famille composée de deux enfants.

Lorsqu’il n’est pas sur le plateau de TPMP, sachez qu’il peut aussi être autour de la table avec le JT de Casta le vendredi. N’oubliez pas que C8 propose un nouveau magazine avec une version de TPMP avec des femmes. Jean-Pascal Lacoste s’offre donc une belle visibilité sur les réseaux sociaux et à la télévision. Il a également un franc-parler qui ne fait pas toujours l’unanimité, mais il anime forcément les débats.