Antonin « 12 coups de midi » : que va-t-il faire de tout son argent ? Il fait un magnifique geste pour des familles !

Il voulait au moins atteindre les 20 victoires, et pourtant, Antonin a chuté aux portes de son objectif. Après 18 participations et autant de succès, le désormais ancien maître de midi, doit maintenant retrouver sa vie « normale ». Après presqu’un mois sur le petit écran, tous les midis sur TF1, l’heure est au bilan pour ce jeune étudiant de 20 ans, qui s’offre donc un nouveau départ dans la vie avec des gains importants.

– Etudiant en finance à Sciences Politiques à Paris

– Assistant parlementaire pour le sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi

– 25 juin 2020 : premier jour dans les « 12 coups de midi »

– 19 juillet 2020 : dernier jour dans les « 12 coups de midi »

– 76 535 euros de gains et de cadeaux remportés

Le beau geste d’Antonin

Ses gains, Antonin veut les dépenser intelligemment. Le 10 juillet dernier, le jeune Picard avait fait part de son souhait d’aider des familles endeuillées. Il avait alors décidé de reverser 500 euros à la famille de Mélanie Lemée, une gendarme tuée par un chauffard qui tentait d’échapper à un contrôle routier. Révolté par l’agression d’un chauffeur de bus à Bayonne, Antonin avait là encore proposé son aide, en offrant 500 euros à la famille de Philippe Monguillot. Celui qui souhaitait atteindre la barre symbolique des 100 000 euros aura donc fait taire les rumeurs sur sa supposée radinerie. Pour le reste de ses gains, Antonin reste évasif, même si un projet lui tient tout particulièrement à cœur. « J’ai déjà fait du shopping, c’était assez violent. Je ferai peut-être un voyage à Rome. Je vais rembourser des petites dettes et mettre de côté pour le futur« , a-t-il confié à « Télé Loisirs »

J’encourage tous ceux qui le peuvent à contribuer à cet élan de solidarité en participant aux cagnottes ci-dessous : Pour Mélanie Lémée : https://t.co/r0piziKLwz Pour Philippe Monguillot, cagnotte ouverte par sa fille : https://t.co/4guWkFnmVw — Antonin Ferreira ⭐️ (@Anton1Ferreira) July 10, 2020

Une défaite difficile à encaisser

Dans sa défaite, Antonin n’a donc pas tout perdu, entre les gains et la visibilité médiatique, l’étudiant peut quand même être fier. Pourtant la défaite a été difficile à encaisser pour Antonin, interviewé par « Femme Actuelle ». « Ça me rend presque malade. J’en fais des cauchemars, où je me fais engueuler par Jean-Luc parce que je n’ai pas les réponses ! C’est dur aussi parce que ça va très vite, on enchaîne les tournages et tout se passe bien jusqu’au moment fatidique. » Plus que la défaite en elle-même, c’est un objectif non tenu qu’Antonin déplore. « C’était assez difficile. J’approchais des vingt participations, mon objectif. J’étais déçu de ne pas y arriver. Je me suis refait le film des émissions que j’avais faites, et sur lesquelles j’avais mal répondu. Je commençais à m’habituer, et à prendre mes marques sur le plateau. »

Son message à Caroline

Dans son malheur, Antonin n’a pas oublié de remercier Jean-Luc Reichmann, le présentateur des « 12 coups de midi », et d’adresser un gentil message à celle qui l’a détrôné. »Merci à tous pour vos messages de sympathie ! J’avais conscience de mon niveau et de mes lacunes, un tel parcours était inespéré. Merci à Jean-Luc Reichmann et les équipes pour leur énergie et leur gentillesse. Longue route à Caroline, qui a le potentiel d’aller beaucoup plus loin ! »

Merci à tous pour vos messages de sympathie ! J’avais conscience de mon niveau et de mes lacunes, un tel parcours était inespéré. Merci à @JL_Reichmann et les équipes pour leur énergie et leur gentillesse. Longue route à Caroline, qui a le potentiel d’aller beaucoup plus loin ! pic.twitter.com/Rd0CAQXzkY — Antonin Ferreira ⭐️ (@Anton1Ferreira) July 19, 2020

Et la suite ?

Si Antonin va retrouver les bancs de Sciences Politiques et son rôle d’assistant parlementaire auprès du sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi, il pense aussi à la suite. Celui qui a marqué les « 12 coups de midi » avec son sourire et son humour, ne restera sans doute pas loin des plateaux de télévision bien longtemps, c’est en tout cas ce qu’il semblait confier à « Femme Actuelle ». « Peut-être Slam sur France 3, c’est à ma portée. Je regarde aussi depuis longtemps. Pour Questions pour un champion, jeu dans lequel on a vu beaucoup de Maîtres de midi, je ne suis pas certain d’avoir le niveau.«