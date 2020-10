LMvsLemonde5 : Carla victime d’acharnement ? Paga donne son avis, les internautes voient rouge !

La grande majorité des internautes et téléspectateurs trouvent cette cinquième saison des Marseillais vs Le reste du monde bien décevante. Les candidats semblent courir après le buzz et manquer de sincérité. Surtout, ils n’hésitent pas à se déchirer, nous offrant des séquences qui sont parfois d’une réelle violence et qui n’ont pas manqué de choqué certains fans du programme, qui l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Lors des premières semaines de diffusion, c’est Carla Moreau qui a fait le buzz. Seule contre tous, elle a reçu la sympathie des internautes alors qu’elle vivait un moment qu’on imagine très compliqué.

Carla et Kévin : le couple est félicité par les téléspectateurs

C’est d’entrée de jeu que les ennuis ont commencé pour Carla. Jessica Thivenin a en effet fait son grand retour dans l’émission et semblait décidée à marquer au fer rouge sa grande entrée en s’en prenant dès les premières minutes à Carla. Cette dernière apparaissait tout à fait étonnée de voir la maman de Maylone s’en prendre à elle de cette manière, surtout au sujet d’une histoire ancienne de plusieurs mois qui semblaient avoir été réglées hors antenne. Pour les internautes, il semble évident que Jessica cherche à faire le buzz alors qu’elle revient dans l’aventure, quitte à se perdre en devenant méchante et violente – un coup de pied a été coupé au montage.

Et alors que la quasi-totalité de la villa (marseillais comme certains membres du reste du monde) prennent position pour Jessica (car c’est LA candidate emblématique du programme), Carla se retrouve bien seule, et ne pourra compter que, plus tard, sur le soutien de Maeva Ghennam et de Kévin Guedj.

Les internautes n’ont en tout cas pas manqué de reconnaître que Carla avait énormément grandi ces derniers mois et qu’elle affichait un tempérament bien plus posé et mature. Elle est constamment restée calme, malgré l’acharnement qu’elle subissait, chaque jour.

Carla et Kévin, la fin de la télé-réalité ?

Kévin est arrivé plus tard, et a été tenu au courant de la relation tendue entre Carla et tous les membres des marseillais hormis Maeva. Cela a beaucoup attristé le jeune papa, lui qui s’entend bien avec tout le monde. Et bien que Carla soit très efficace pendant les épreuves, elle finira par partir d’elle-même, consciente qu’elle aurait dans tous les cas été éliminée. La semaine suivante, c’est son futur époux qui est éliminé. Kévin l’a expliqué, lorsqu’ils se sont retrouvés à l’extérieur de la villa, lui et Carla ont discuté du tournage et il a été choqué par tout ce qu’il avait appris au sujet de ses présumés amis. Ils ont même réfléchi à l’idée d’arrêter leur carrière télévisuelle, puisque Carla était réellement attristée et très mal après ce tournage très compliqué pour elle. Mais l’amour du public les fera sans doute changer d’avis.

Paga soutient Carla et donne son avis

Arrivé en cours de route, Paga n’a pas pris une position aussi nette que les autres candidats des marseillais. Telle la Suisse, il a préféré rester neutre, en expliquant que Carla était son amie, et qu’il n’avait que faire de leurs histoires (surtout quand celles-ci sont aussi anciennes et auraient pu se régler autrement). Sur les réseaux sociaux, il a répondu à la question d’un internaute qui lui demandait son avis au sujet de « l’acharnement qu’il y a eu dans les marseillais vs le reste du monde » concernant Carla.

Le jeune homme répond ainsi : « On a chacun le droit d’avoir sa liberté d’expression du moment où on se respecte les uns les autres. Ça reste ma famille, dur de les voir s’entredéchirer« . Une prise de position logique (il a tenu la même pendant le tournage) mais qui n’a pas manqué de choquer certains internautes, qui rappellent que Jessica et d’autres candidats n’ont pas seulement exprimé un opinion envers Carla, mais ont fait preuve de réelle méchanceté. De quoi laisser penser que le respect était aux abonnés absents ces jour-là. Le jeune homme ne semble toujours pas vouloir se mêler de ces histoires, lui qui s’entend avec tout le monde.