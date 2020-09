LMvsMonde5 : une candidate balance sur Carla et la traite de vicieuse

W9 soigne sa rentrée avec Les Marseillais vs Le reste du monde. Les premiers épisodes donnent le ton et respectent à la lettre la recette du succès : candidats cultes, punchlines en pagaille (merci Maeva Ghennam), amourettes (notamment Greg et Angèle ou Benji et Marine) et clashs ! Le retour de Jessica Thivenin n’a cependant pas totalement convaincu les internautes. S’ils sont heureux de retrouver cette emblématique candidate, ils regrettent qu’elle semble courir après le buzz, notamment concernant sa relation avec Carla.

Des disputes dès les premiers épisodes

Alors qu’on aurait pu s’attendre à des premiers épisodes relativement calmes, la réalité fut bien différente. La première semaine de diffusion a été riche en nombreuses disputes, et la plupart concerne Jessica et Carla. Petit rappel des faits.

En arrivant dans l’aventure, les marseillais annoncent à Carla que Jessica lui en veut. La maman de Ruby semble très étonnée par cette nouvelle. Dès l’arrivée de la compagne de Thibault Garcia, les esprits se sont échauffés. Une dispute a éclaté entre les deux femmes. Une dispute dont l’origine date du nouvel an. Jessica n’aurait pas toléré le comportement de Carla envers ses parents et a décidé de le faire savoir (avec un coup de pied coupé au montage).

Mais pour les internautes, cette dispute n’existe que pour faire le buzz. Ils ne comprennent pas pourquoi Jessica a décidé de s’expliquer en privé avec Manon (comme elle le dit) mais a décidé de le faire devant les caméras (et les autres candidats). Pour eux, elle cherche le buzz et veut s’assurer de marquer les esprits avec son grand retour.

Une cérémonie des chefs mouvementée

Après ce clash, Julien décide de réunir sa famille et demande à ce que tout le monde vote pour Jessica en tant que chef de famille. Lors de l’élection, c’est donc sans surprise que la jeune femme a été élue. Elle a même pu compter sur le vote de Carla. Mais alors qu’elle aurait pu simplement se taire, ou la remercier, elle a dit de la jeune femme qu’elle ne comprenait pas et qu’elle trouvait son comportement hypocrite.

Pour se défendre, Carla a expliqué qu’elle se fichait de savoir qui était chef, que son vote n’aurait rien changé dans tous les cas puisque les autres comptaient voter pour elle, et qu’elle avait vu que la jeune femme semblait vouloir vraiment être chef de famille.

Son comportement a été jugé mature par les internautes. Ils regrettent que Jessica ne cesse de s’en prendre à Carla, même lorsque celle-ci ne fait absolument rien contre elle. Avec ces premiers épisodes, les téléspectateurs ont donc en majorité pris le parti de Carla qu’ils trouvent plus posée et mûre.

Mélanie donne son avis sur Carla, et ça fait mal !

Si Mélanie est actuellement au casting de Dix Couples Parfaits, elle a participé l’année dernière à la quatrième édition du cross. L’occasion pour elle de donner son avis sur deux candidates de l’émission : Manon Marsault et Carla Moreau.

Pour rappel, les deux mamans sont également en froid, et Mélanie a vraisemblablement pris le parti de Manon. « Manon, c’est vraiment le style de femme qui va venir te parler et qui est hyper sociable. Moi, elle m’a conseillé tout au long de mon aventure. Vraiment, rien à lui reprocher. Par contre, Carla, c’est le style de meuf qui va passer à côté de toi et qui ne va même pas te regarder. Tu vas vraiment te sentir m*rde à côté. Je vois totalement son vice. Elle se prend pour quelqu’un ».

Carla ne s’est donc pas fait une nouvelle copine. Mais elle pourra se rassurer avec le soutien qu’elle reçoit de la part des internautes. Si on espérait une réconciliation prochaine entre Carla et Manon, tout cela semble avoir été compromis par les propos de Carla à Jessica, lorsqu’elle décide de se défendre de ce qu’on lui reproche en mettant la faute sur Manon. Cette dernière n’a pas apprécié et l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. La belle famille des Marseillais semble plus dysfonctionnelle que jamais !