LesMvsLemonde5 : Comment Carla a réussi à se mettre le public dans la poche ?

La nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde a enfin commencé sa diffusion et les téléspectateurs ont répondu présents ! Il faut dire que W9 a parfaitement géré la communication autour de cette nouvelle édition et que le casting s’annonce exceptionnel. De plus, rarement une saison aura commencé de la sorte. En quelques épisodes seulement, nous avons tout ce qui fait le succès du show : des cris, des amourettes, de l’humour, des épreuves… Et celle qui sort gagnante (pour le moment), c’est Carla, plébiscitée par le public.

Jessica Thivenin à la recherche du buzz ?

Les internautes attendaient avec une grande impatience le retour de la maman de Maylone à la télé-réalité. Et ils peuvent se réjouir puisque la jeune femme va faire l’émission dans son intégralité et apparaît dès le premier épisode. Cependant, ce retour les a énormément déçu et ils n’ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Dès son arrivée, Jessica s’est en effet embrouillée avec Carla. La cause ? Le comportement de cette dernière au nouvel an, soit six mois avant le tournage. Visiblement, Jessica avait des griefs contre Carla et Manon. Et comme elle l’indique, elle s’est expliquée en privée avec la femme de Julien. Pourtant, elle a choisi de s’expliquer avec Carla devant les caméras, ce qui n’a pas échappé à la maman de Ruby.

Entre Carla et Jessica, c'est bien Jessisa l'hypocrite ! Elle a attendu des mois pour régler ses comptes. Elle se sert de cette histoire pour passer à l'écran. Mais elle est finie dans le programme 😂 #LMVSLRDM5 — Aurore 🌸 (@MlleAlegria) September 3, 2020

Les internautes pensent qu’elle a voulu marquer le coup en s’offrant un clash lors des premiers épisodes. Et alors qu’elle s’énerve, Carla reste curieusement calme (la plupart du temps) et étonne les téléspectateurs avec sa maturité. Elle répond posément, n’en veut pas à Jessica lorsque cette dernière dit qu’elle votera contre elle, et reste même de marbre lorsque Jessica lui reproche d’avoir voté pour elle pour être chef, car l’accusant d’être hypocrite. Pour les internautes – et Alix, qui s’est exprimée sur Instagram – la « nouvelle Carla » fait plaisir à voir.

Les autres candidats accusés de suivre Jessica

A l’heure actuelle, le clash entre Carla et Jessica est celui qui fait le plus parler, tout simplement car les autres candidats n’ont pas manqué de donner leur avis. Et Maeva se retrouve bien seule dans le camp de Carla. La quasi-totalité de la villa suit Jessica dans son raisonnement. Pour les internautes, cela ressemble à de l’acharnement, surtout lorsque Jessica demande à chaque marseillais s’ils sont amis avec Carla et qu’ils répondent tous non.

Milla Jasmine en a pris pour son grade puisque les internautes l’accusent de suivre Jessica et de s’en prendre sans raison à Carla. Greg également est jugé par les téléspectateurs, eux qui savent qu’il passe beaucoup de temps chez Kévin et Carla en dehors des tournages et qu’il se détourne aujourd’hui d’elle au profit de Jessica, candidate qu’il connait finalement relativement peu.

Finalement, seule Maeva soutient Carla et montre aux autres candidats marseillais qu’ils n’ont pas un bon comportement avec elle. L’ex de Greg fait tout pour que son amie ne soit pas éliminée la première. Elle préfèrerait que ce soit Greg qui quitte l’aventure.

Carla est différente depuis sa grossesse

Pour les internautes, il y a clairement une nouvelle Carla. Ils la trouvent plus posée et mature depuis qu’elle est devenue maman. Elle ne cherche pas les disputes, et même lorsqu’elle est prise à partie, elle s’énerve bien moins que lors des éditions précédentes. En d’autres mots, Carla ne semble pas là pour le buzz, contrairement aux autres candidats.

On le sait, l’image d’un participant à une émission de télé-réalité peut évoluer au fil des épisodes et Jessica a encore le temps d’être plus appréciée par les internautes. Mais à l’heure actuelle, Carla peut se féliciter de recevoir énormément de compliments sur les réseaux sociaux, et c’est suffisamment rare dans ce milieu pour être souligné.

Pour découvrir les nouveaux épisodes des Marseillais vs Le reste du monde, il vous faudra regarder W9 tous les soirs à 19h50. Sachez qu’en ce moment, Greg sort avec Angèle mais que cette relation est parasitée par des disputes avec Marvin et Maeva. Quant à Marine et Benjamin, ils se rapprochent dangereusement.