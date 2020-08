Le Top Model Gigi Hadid enceinte : ce gros manque pendant sa grossesse

Alors que la star se fait discrète, elle a reconnu dimanche 9 août sur son compte Twitter qu’une activité qu’elle ne peut plus exercer lui pèse sur le moral.

La grande sportive aurait hâte de voir sa petite fille arriver afin de s’entraîner de nouveau. L’accouchement lui permettrait en effet, de renouer avec ses trophées sportifs et en particulier avec ceux qui ont décoré ses performances de cavalière classée au niveau national.

C’est en réponse à une de ces fans qui lui a demandé « Es-tu montée à cheval depuis que tu es enceinte ? Ou est-ce que tu évites ça totalement ? », que la sœur de Bella Hadid s’est exprimée sur sa frustration.

« Au début, je l’ai fait (seulement en marchant), mais plus maintenant. Ça me manque !! a-t-elle expliqué. « Je traîne toujours avec eux par contre et je leur apporte des carottes ! » a-t-elle précisé.

Early on I did (only walking tho) but not anymore. Missing it!! https://t.co/4dS2s4IQTn

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) August 9, 2020