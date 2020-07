Bella Hadid dévoile son postérieur : photo très chaude sur sa story Instagram !

La photo a été réalisée dans un cadre assez sympathique, le bleu de la piscine met en valeur ce fameux matelas gonflable qui est rose et Bella Hadid se retrouve sur le ventre. Elle ne semble pas porter de haut, mais elle a un bas qui laisse entrevoir son postérieur. En effet, il est toujours désagréable de bronzer avec des marques notamment à cause du soutien-gorge. C’est pour cette raison que certaines femmes décident de l’enlever, mais soyez vigilantes avec les rayons du soleil. Adoptez impérativement une crème avec un fort indice pour que la protection soit maximale.

Le compte Instagram de Bella Hadid donne chaud !

Il faut noter que la jeune femme est une adepte des photos qui font grimper la température. Si celle au bord de la piscine vous laisse de marbre, vous pourriez apprécier la dernière puisqu’elle possède une petite robe très moulante et elle ne semble pas porter un sous-vêtement pour le haut de son corps. Bella Hadid dévoile ainsi son buste et vous pouvez clairement voir à travers. Bien sûr, la température grimpe de quelques degrés sur son compte Instagram qui est largement apprécié.

Vous pourrez aussi trouver des clichés traditionnels de sa famille ou des causes qu’elle peut défendre .

. Bella Hadid multiplie également les roses sympathiques et laisse entrevoir parfois un petit morceau de son intimité tout en la masquant au maximum.

La jeune femme peut aussi présenter des Unes de magazines pour lesquelles elle a eu l’occasion de poser.

C’est aussi un petit défilé de mode qui est proposé par Bella Hadid.

Si vous ne connaissez pas cette jeune femme, sachez qu’elle a 23 ans et elle est largement connue dans le monde de la mode et des défilés. Elle pose souvent pour des magazines et elle est parfois invitée sur des tapis rouges. Il faut savoir que ce sont des dizaines de millions d’abonnés qui sont au rendez-vous sur son compte Instagram.Il faut noter qu’elle a l’art et la manière de capter l’attention avec des clichés très sympathiques, mais également des photos un peu plus traditionnelles.

Un coup de chaud chez Bella Hadid

Le 29 juin a été donc très ensoleillé chez Bella Hadid puisqu’elle propose cette story. Ces vidéos éphémères ne restent pas sur les comptes sauf si elles sont enregistrées par les utilisateurs. Sur le Web, l’application Instagram connaît un succès sans précédent, car elle permet de partager de petits moments de votre intimité avec votre communauté. Depuis le confinement, elle est clairement prise d’assaut notamment pour les fameux Lives dont le succès n’est plus à prouver. Bella Hadid utilise donc à merveille son compte Instagram afin de capter l’attention de tous les internautes qui sont souvent dans l’attente d’une nouvelle photo.

Bella Hadid via sa story possède tout de même un petit morceau de tissu, car vous aurez l’occasion d’apercevoir une petite ficelle sur le côté afin de cacher son intimité à l’avant même si l’arrière est dévoilé. N’hésitez pas à vous abonner aux comptes de la jeune femme, vous ne serez pas déçu par les clichés postés ainsi que les vidéos. Cette mannequin renommée dans le monde entier vous invite dans son quotidien et les clichés sont souvent très chauds comme celui où elle a carrément déboutonné sa chemise pour laisser passer un peu de son décolleté.