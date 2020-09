Baptiste Giabiconi le compte Instagram à suivre les filles … il rend fou et fait monter la température !

Si Baptise Giabiconi semble profiter de ses vacances en Corse, le jeune mannequin ne se la joue pas égoïste et fait également profiter ses admirateurs. Voilà trois semaines qu’il partage de superbes photos de son corps sculpté par des heures de sport dans des paysages paradisiaques.

Le compte d’Instagram du jeune homme a quoi de satisfaire les amateurs de beaux corps tant Baptise Giabiconi met le sien en valeur. Il faut dire qu’il a l’expérience du mannequinat derrière lui et qu’il sait parfaitement comment se magnifier. Et on ne pas s’en plaindre, loin de là.

Des photos sensuelles dans un cadre idyllique

Les personnes qui se plaignent de l’absence d’objectification du corps masculin pourront se rincer l’oeil sur le compte Instagram du mannequin. Oui, nous sommes toujours dans une société qui a tendance à bien plus insister sur le corps féminin, l’objectifiant sur toutes ses formes. Mais les hommes ne sont pas forcément en reste et savent également jouer de leurs atouts.

Baptiste Giabiconi connait bien le sien, il s’agit de son incroyable physique qui semble avoir été taillé dans la pierre par un sculpteur hors pair. Sous toutes ses coutures, il nous présente sa belle musculature, que ce soit au bord d’une piscine ou de la plage. Souvent accompagné de lunettes de soleil au look futuriste, il n’hésite pas non plus à nous montrer ses looks, s’imposant comme un véritable influenceur, lanceur de tendances.

Le corps musclé du mannequin fait craquer la toile

Si la politique au niveau des images à caractère sexuelle est très stricte sur Instagram, le jeune homme a réussi à la contourner en s’affichant s’en aucun vêtement sur son compte. De dos, il nous présente son derrière musclé dans un décor paradisiaque absolument renversant de beauté.

Tel un Dieu grec, il surplombe ce magnifique panorama, au bord de sa piscine, et affiche fièrement ses muscles et ses tatouages. On comprend d’autant plus pourquoi le garçon est devenu le protégé de Karl Lagerfeld : il a tout d’un grand mannequin et sait parfaitement imposer tout son charisme en une photo.

Et les internautes lui disent merci : Sa publication a été aimée plus de 55 000 fois en trois jours et les commentaires élogieux se comptent par centaine.

Le commentaire sarcastique de Chris Marques fait rire les internautes

Parmi les commentaires que nous pouvons retrouver sous la photo, nous avons remarqué celui de Chris Marques, le juré de Danse avec les stars. Celui-ci se moque gentiment du jeune homme, en écrivant les mots suivants : » Hey Baptiste, je vois que tu n’as toujours pas repris confiance en toi, je t’avais dit de travailler les abdos…. maintenant t’est obligé de poser de dos… tu ne m’écoutes jamais « .

Une manière comique de souligner l’incroyable corps de celui qui est également chanteur. Son commentaire a en tout cas eu son petit succès, puisqu’il a été aimé près de 500 fois par des internautes qui ont bien dû rigoler.

La nudité attire les regards sur Instagram

Une récente étude a cherché à comprendre pourquoi de plus en plus de comptes se laissaient aller à mettre en avant de la nudité plus ou moins suggérée sur les réseaux sociaux. Et le résultat fut sans appel : les photos qui montrent le plus de chair apportent bien plus de visibilité aux comptes que les autres photos.

C’est pour cette raison que les influenceurs et influenceuses n’hésitent pas à mettre en avant leur corps souvent taillés pour des photos plus sensuelles, afin d’attirer le regard des internautes dans un milieu ultra concurrentiel. Mais l’intelligence artificielle d’Instagram n’est pas sans faille. Et si les tétons masculins sont autorisés, les tétons féminins, eux, sont censurés. Cela provoque d’ailleurs l’indignation chez beaucoup de personnes qui font des photos artistiques et qui se retrouvent censurées par le réseau social.

Mais que les fans se rassurent, Baptiste Giabiconi n’a de son côté pas été puni par Instagram et vous pouvez toujours admirer la photo de ses attributs!