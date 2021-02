L’amour est dans le pré : Mathieu malade, son ex l’a quitté pour cette raison, c’est trop triste !

Parmi les nouveaux participants à L’amour est dans le pré, vous êtes nombreux à être tombé sous le charme de Mathieu, un homme de 42 ans qui souhaite trouver l’amour, et qui espère qu’il se trouve entre les bras de Johnny ou Alexandre, les deux prétendants qu’il a décidé d’emmener chez lui. Et si le garçon a décidé de participer à cette émission, c’est à cause de la maladie dont il est atteint, à l’origine de sa dernière rupture, lui qui vivait heureux en couple depuis deux ans. On vous dit tout sur la maladie de Cadasil et les confessions de Mathieu.

Qu’est-ce que le maladie de Cadasil ?

La maladie de Cadasil est une maladie génétique qui toucherait une personne sur 24 000. Elle vient d’une anomalie du gène NOTCH3, chargé de contrôler la formation des vaisseaux sanguins lors du développement du foetus. Mais cette anomalie empêche l’irrigation sanguine de se faire correctement dans certains zones du cerveau, ce qui entraîne des soucis neurologiques. C’est généralement grâce à un IRM que le diagnostic se fait, entre 30 et 40 ans. La maladie fait savoir sa présence par l’apparition de divers symptômes ou problèmes comme de fortes migraines, des accidents vasculaires cérébraux, des troubles psychiatriques, des troubles épileptiques… Les personnes atteintes par cette maladie n’ont pas la même espérance que les autres puisque cette dernière est établie à 62 ans.

Mathieu était en couple lors de son inscription à L’amour est dans le pré

Lors de la diffusion du dernier épisode en date le 28 septembre, nous apprenions que Mathieu n’était pas célibataire lorsqu’il a décidé de s’inscrire pour participer au tournage de l’émission. Mais il savait que cette histoire vieille de deux ans n’allait pas durer encore longtemps :

« Quand je me suis inscrit, j’étais encore avec quelqu’un. Mais je venais d’apprendre que j’allais être malade. Et il m’a dit que si j’étais malade, ça ne pourrait pas le faire. Ça faisait deux ans qu’on était ensemble. Le soir même, d’énervement, je surfais sur internet, et j’ai vu une pub pour L’amour est dans le pré. Je me suis dit que j’allais m’inscrire. J’ai conscience que pour quelqu’un, ça peut être compliqué. Parce que là, ça va, mais elle ne finira pas en rigolade, ma maladie, ça va être sympa. »

Son précédent compagnon l’a donc quitté en découvrant sa maladie. Le participant a expliqué avoir été effondré lorsqu’il a appris être malade et qu’il en voulait à la terre entière. La découverte de cette maladie l’a poussé à sa démarche pour GPA (gestation pour autrui) puisque la maladie de Cadasil est héréditaire.

Le baiser interdit qu’il a échangé avec Alexandre

Inquiet à l’idée de ne pas recevoir de lettres du fait de sa maladie, Mathieu a été rassuré en découvrant le nombre de prétendants qui voulaient le rencontrer. Et s’il a proposé à dix hommes de le rencontrer lors de la séquence culte du speed-dating, un coup de coeur a eu lieu pendant le premier, avec le jeune Alexandre. Le jeune homme âgé de 24 ans est cavalier professionnel et sa lettre avait déjà beaucoup touché Mathieu. Leur rencontre a été électrique, décousue, faite de compliments et une belle histoire semble avoir débuté sous nos yeux. A tel point que Mathieu a décidé de ne pas respecter une des demandes de la production : aucun contact physique.

D’abord – et après avoir mis du gel hydroalcoolique – Mathieu a décidé de toucher le bras d’Alexandre pour découvrir ses tatouages. A la fin du rendez-vous, il a même décidé de l’embrasser sur la joue, pour conclure ce beau moment et sentir celui pour qu’il avait craqué. « On n’a pas le droit, c’est le coronavirus » réagit alors Karine Le Marchand, mais il en faudrait plus pour faire sortir Mathieu et Alexandre de la bulle dans laquelle ils se trouvent.

Pour découvrir la suite des aventures de Mathieu, rendez-vous tous les lundis soirs sur M6 à 21h05. Cette saison séduit en tout cas énormément les téléspectateurs puisqu’ils étaient 3,8 millions devant leur télé lors de la diffusion du dernier épisode.