Karine Lemarchand célibataire : elle se confie sur sa vie intime

La rentrée télévisuelle approchant à grand pas, ce qui est sur, c’est que Karine de son nom natal Mfayokurera, ne chôme pas. L’élégante femme de 52 ans va enchaîner les programmes pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

Une vie professionnelle qui prend le pas sur sa vie amoureuse

Entre les plateaux de télévisions et les studios radiophoniques, l’ex-compagne de JoeyStarr n’a en général que très peu de temps à se consacrer et en particulier à sa vie sentimentale…

Un comble pour l’animatrice qui a revêtu la casquette de Cupidon pour l’émission de rencontres amoureuses L’amour est dans le pré qu’elle incarne depuis 2010, mais qui passe sa vie seule depuis quelques années. Karine Lemarchand s’est d’ailleurs épanchée dans les colonnes de Télé 7 jours lors d’une interview.

« Je crois que je vais rester célibataire encore quelques années », a-t-elle déclaré, laissant tous ses admirateurs sans voix.

Passionnée par l’idée d’une société plus unie, elle souhaite réédifier les méthodes contemporaines de rencontres.

« Tant qu’il n’y aura pas de rassemblements physiques, par affinités, mais des applications, il y aura un manque cruel », a-t-elle estimé.

Fidèle à elle-même, elle avait profité du confinement où elle s’est retrouvée cloîtrée seule pour se consacrer encore un fois, à la vie sentimentale d’autrui. L’animatrice, reine des entremetteurs, a décidé de lancer un nouveau projet en mars dernier qui consistait à mettre en avant des célibataires via un Live Instagram depuis son profil. Une version confinée de l’Amour est dans le pré. Elle s’est occupée à organiser des “rencards”, en effectuant un échange de comptes Instagram pour que ses abonnés puissent s’écrire entre eux et démarrer une relation épistolaire 2.0.

« Et si je faisais en Live Instagram des portraits de célibataires ? Je donne une heure de Rv, vous vous connectez, et je vous prends au hasard, une fille, un garçon en alternance, on papote, les gens peuvent vous découvrir, et vous contacter…ça vous dirait ? On pourrait commencer demain… » avait rédigé celle qui préfère dénicher les âmes-soeurs des autres que la sienne.

Une célibataire sociable

Faisant fi de cette injonction à trouver l’élu de son coeur, Karine Lemarchand n’en est pas moins entourée. La belle d’M6 a su se créer de doux remparts inébranlables, ses proches.

La meilleure amie de Stéphane Plaza, la co-star de la chaîne privée, s’épanouit entourée de ses amis, sa famille et en particulier de sa fille Alya, née en 2003. Discrète derrière les caméras, elle s’était permise de s’épancher un peu plus sur ces origines et celles de son unique enfant.

Le père de ma fille est juif-hongrois. Mon père vient du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d’un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n’était pas facile ! Et nous avons trouvé Alya. Alya qui veut dire en swahili (donc pour les origines de mon père) « la plus fervente », et en hébreu, « la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise », avait-elle expliqué au magazine Magic Maman.