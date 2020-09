L’amour est dans le pré : Un des agriculteurs matte systématiquement les fesses des prétendantes !

L’amour est dans le pré est une émission qui connaît beaucoup de succès. D’ailleurs la saison a été quelque peu compliquée en raison des protocoles sanitaires. L’émission qui existe depuis 2005 en est aujourd’hui à sa quinzième saison. Et les agricultrices et agriculteurs ont fait le tri dans leurs courriers et les speed-dating ont eu lieu. C’est la première fois que Karine Le Marchand assiste aux speed-dating et la grande brune n’en perd pas une miette. En effet, elle s’amuse comme une petite folle dans les coulisses en regardant ce qui se passe. Et la jeune femme est on ne peut plus observatrice. Pas un détail n’échappe à l’animatrice. Elle voit tout et surtout les petits travers des agriculteurs.

L’animatrice assiste pour la première fois aux speed-dating

En fait, l’émission est totalement indissociable de Karine Le Marchand. En fait ce n’est pas elle qui a démarré l’émission, c’était Véronique Mounier qui avait été la première animatrice de l’émission. Cette dernière a ensuite été remplacée par Alessandra Sublet. Ce n’est qu’à la cinquième saison que Karine Le Marchand est entrée dans la danse. Et depuis, saison par saison, c’est elle qui présente l’émission qui connaît d’ailleurs un très grand succès. En fait nombre de français adorent suivre les aventures des agriculteurs dans la recherche de leur âme sœur. L’émission en est à sa quinzième saison. Et il est fort probable que les scores d’audiences soient aussi bons que d’habitude.

L’émission est un peu modifiée en raison des conditions sanitaires

Le déroulement des émissions va être un peu différent qu’auparavant. En effet, l’émission ne passera plus les lectures des lettres reçues par les agriculteurs. Les séquences passent directement des portraits, qui ont été diffusés au mois de mars. En effet, selon la production, la lecture des lettres peut engendrer de la lassitude et donc, la production a modifié cet aspect. En fait les agriculteurs passent directement au speed-dating. Et cela semble donner du rythme aux émissions. Pour les premiers entretiens, Karine Le Marchand s’est installée dans les coulisses pour regarder ce qui se passe.

L’animatrice a remarqué un détail aussi étrange qu’amusant

Alors que la jeune femme était en train d’observer les prises de contact entre les agriculteurs et les candidates et les candidats. Alors qu’elle observe l’entretien entre Eric, un chevrier quinquagénaire et une de ses prétendantes, elle s’aperçoit que l’homme a un tic. Il semble observer un point précis de chacune des candidates qui viennent le rencontrer. Bien entendu elle fait attention lors de la prochaine candidate et puis elle fait part de ses observations à l’équipe qui est en coulisses avec elle. « Mais il regarde ses fesses » s’exclame Karine Le Marchand. Elle fait bien attention avec la candidate suivante. Elle arrive, le couple discute, et lorsque son interlocutrice part, l’homme se pose à nouveau sur la même partie de l’anatomie de la candidate.

Éric observe les fesses des candidates

Bien entendu Karine Le Marchand vérifie qu’elle a raison. Se présente une autre candidate, et visiblement l’entretien n’est pas positif. Bien entendu l’animatrice guette le moment où la dame repart. Eh oui, le regard d’Eric se braque à nouveau sur le même endroit. Mais cette fois-ci l’homme n’a pas l’air d’apprécier le spectacle. Le Marchand s’en donne à coeur joie dans les coulisses. Elle amuse l’équipe technique en imitant l’éleveur. Elle refait les mimiques de l’homme lorsque son regard se pose sur le postérieur des candidates. Finalement Karine Le Marchand va lui faire observer qu’il examine systématiquement les fesses des femmes. Et là l’agriculteur lui répond » ah mince c’est involontaire ». C’est une façon comme une autre de se dédouaner. En tout cas, il a été grillé. Ces dames vont se méfier.