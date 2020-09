L’Amour est dans le pré saison 15 : un rendez-vous décrit comme malaisant et un supplice

Depuis de nombreuses années, le programme L’Amour est dans le pré est très important pour M6. Il est notamment porté par Karine Le Marchand et il permet souvent de découvrir des agriculteurs qui sont en quête d’un peu de bonheur. Nous sommes donc en train de regarder la saison 15 à la télévision et le premier épisode a clairement marqué les esprits. En effet, une scène a quelque peu choqué les téléspectateurs et ils ont été nombreux à rebondir sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion. Ce rendez-vous a été décrit comme un supplice, malaisant, et même très gênant.

Que se passe-t-il dans L’Amour est dans le pré ?

C’est un céréalier de 63 ans qui se retrouve face à une prétendante, mais le rendez-vous ne s’est sans doute pas déroulé comme il le souhaitait. Le programme a tout de même pu être tourné et diffusé malgré la crise sanitaire qui fait des ravages en France et dans le monde entier. La production a sans doute mis les moyens pour que toutes les conditions soient respectées. Karine Le Marchand pouvait donc assister aux rendez-vous des candidats et nous avons pu découvrir Jean-Claude.

Il rencontre dans L’Amour est dans le pré une certaine Khanh qui est professeure de danse dynamique .

. Le céréalier a été quelque peu gêné notamment par son franc-parler et les fans de l’émission ont aussi commenté la scène.

Au cours de ce rendez-vous, elle n’a cessé d’évoquer la femme de Jean-Claude qui est décédée.

Elle lui demande alors comme il a pu faire pour « supporter » son épouse aussi longtemps.

Le céréalier n’a pas eu l’occasion de prendre la parole pour exprimer ses doutes, ses sentiments ou peut-être son passé. De plus, la situation décrite comme gênante par les fans de L’Amour est dans le pré était anodine. En effet, Jean-Claude avait dévoilé à Karine Le Marchand une partie de sa personnalité, il a donc pour habitude de prendre beaucoup de place.

OMG le rendez-vous de l’horreur 😱😅 Parler de son passé, le vouvoyer… elle a tout faux ! #adp2020 #ADP — Alicia ☈uiz (@AliciaDrouinRz) September 14, 2020

Des réactions très nombreuses sur les réseaux sociaux

Lorsqu’un tel programme est diffusé à la télévision, vous avez toujours des commentaires sur Twitter par exemple. Les fans partagent ainsi leurs émotions, leur coup de coeur ou encore leurs interrogations. Face à ce premier épisode de la 15e saison, de L’Amour est dans le pré, ils ont été plusieurs à s’interroger sur l’intérêt de cette scène. La prétendante a été taclée à maintes reprises puisqu’elle monopolisait la parole, évoquait des souvenirs douloureux et elle a même insisté tout en étant très maladroite. Karine Le Marchand révèle que le candidat n’a pas vu passer ses 35 ans aux côtés de sa femme, mais « autant là, 5 minutes, ça a été très dur ».

La prétendante qui arrive et qui lui demande d'emblée comment il a fait pour supporter pendant 35 ans sa femme décédée ?#adp pic.twitter.com/5MzwE9ePSJ — jonath666 (@jonath666) September 14, 2020

Les internautes ont précisé qu’il s’agissait du rendez-vous de l’horreur et ils ont été nombreux à demander d’abréger le supplice. La prétendante n’a donc pas marqué des points pour ce rendez-vous. Si vous souhaitez connaître la suite, sachez que vous avez rendez-vous tous les lundis soirs, un nouvel épisode de L’Amour est dans le pré est dévoilé. Cela vous permettra peut-être de découvrir les prétendantes choisies par Jean-Claude, qui a eu apparemment des difficultés à encaisser ce rendez-vous au vu des images diffusées sur M6.