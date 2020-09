Kev Adams : connaissez-vous cette terrible histoire qui le relie à Christian Quesada ?

Kev Adams : il se prépare pour la diffusion de son grand spectacle “Sois 10 ans » !

Alors que l’humoriste s’apprête à voir son spectacle diffusé sur TF1, on ne peut qu’imaginer l’immense pression que le jeune comédien de la série Soda doit ressentir à cette occasion. En effet, on ne compte que très peu d’humoristes qui ont eu l’opportunité de voir diffuser leur spectacle un samedi soir en télévision. Il faut dire que les spectacles captés par des caméras ont de quoi mettre la pression aux artistes mais également à toute leur équipe.

C’est bien simple : personne n’a le droit à l’erreur dans ces moments là ! Mais au moment où la crise sanitaire du Coronavirus à gravement mis en péril toute l’industrie culturelle, du monde cinématographique à la musique en passant par les spectacles, on imagine que le comédien Kev Adams a hâte de pouvoir enfin montrer qu’il peut encore monter sur scène face à son public, qui quant à lui ne demande qu’à rire ! En effet, après toutes les annulations de concerts de spectacles que l’on a pu lire ici et là (notamment la tournée de Gad Elmaleh, qui a été annulée alors qu’elle était à guichet fermé), c’est un grand soulagement pour les français de pouvoir enfin profiter à nouveau de ces moments de détente et de divertissement.

Est-ce que le résultat sera au rendez-vous avec le spectacle de Kev Adams ? Rien n’en est moins sûr, car le jeune humoriste que l’on a récemment pu voir au cinéma a également des problèmes qui peuvent le perturber sur scène. En effet, il semblerait que ce dernier ait été utilisé par Christian Quesada pour attirer des jeunes femmes dans ses bras…

Christian Quesada (12 Coups de Midi) : comment s’est-il servi de Kev Adams pour convaincre des jeunes filles ?

C’est à l’occasion d’un documentaire sur le prédateur que nous avons pu apprendre plus d’informations sur le processus mené par Christian Quesada. Il faut dire que le candidat des 12 Coups de Midi semblait avoir une mécanique bien huilée… En effet, l’homme qui a été condamné pour corruption de mineur a vu ses actes dévoilés dans ce documentaire, avec des protagonistes qui ne s’étaient jusqu’à aujourd’hui jamais exprimés sur cette sombre affaire.

En effet, une jeune femme raconte que pour donner envie à ses prétendantes de continuer la discussion avec lui, Christian Quesada envoyait une photo de lui avec l’humoriste Kev Adams. Une occasion toute trouvée pour le prédateur de mettre en confiance les jeunes femmes qui apprécient le comédien.

« Il avait fait une photo avec l’humoriste Kev Adams et je suis très fan de Kev, donc je lui ai envoyé un message en lui disant qu’il avait de la chance d’avoir rencontré Kev »

Il se trouve que, toujours selon cette personne qui témoigne dans le documentaire que l’on a pu voir sur C8, l’ancien candidat qui côtoyait Jean-Luc Reichmann racontait même qu’il allait rencontrer à nouveau Kev Adams. Un moyen mis en œuvre par Christian Quesada pour maintenir le contact avec ses potentielles victimes, bien que ce dernier ne soit évidemment pas un projet du jeune comédien.

Mais ce mensonge a-t-il porté ses fruits ? Nul ne saurait le dire avec certitude, mais on ne peut qu’imaginer l’indignation et le dégoût que pourrait ressentir Kev Adams, à très juste titre. Il semblerait en tout cas que certaines femmes comme Claire, qui a témoigné contre Christian Quesada, ne soient pas tombées dans la supercherie, et heureusement ! L’humoriste Kev Adams, qui se concentre avant toute chose sur son activité artistique, ne s’est pas encore exprimé sur le sujet, mais nul doute que ce dernier a dû être touché par cette affaire s’il en a eu connaissance. En attendant, Kev Adams s’apprête à faire un énorme carton ce soir avec son spectacle sur TF1 !