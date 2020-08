Kev Adams – Va très mal à cause du confinement, son comportement inquiète !

Alors que trois milliards de personnes sont en confinement sur toute la planète pour lutter contre le coronavirus, la France n’échappe pas à la règle, ni même ses habitants…

Tout le monde est obligé de rester chez soi depuis 14 jours, et si cela peut sembler une éternité à certains, il semble que cette quarantaine généralisée ne s’arrête pas encore de sitôt. Confinées chez eux au même titre que leur public, les célébrités tentent de garder le moral en communiquant avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Habitué de ces échanges réguliers depuis longtemps, Kev Adams est réputé pour son activité sur Instagram, et il ne manque pas d’humour.

Sur Instagram, Kev Adams inquiète ses fans

Pas facile de trouver comment s’occuper en cette période de confinement, ce n’est pas Kev Adams ce qui va nous dire le contraire. En effet, mercredi 25 mars, celui-ci a posté une nouvelle photo sur Instagram, où il n’est guère à son avantage. Malheureusement pour l’artiste, le tournage de son nouveau film a été mis en pause, au même titre que de nombreuses productions dans le monde. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ennui semble lui monter à la tête, puisqu’il a posté un selfie de lui qui semble devenir fou, légendé « Confinement jour 10 – Tout va bien ». De plus, dans une vidéo de 5 mn, publiée le même jour, Kev Adams fait le point sur sa première semaine de confinement, au travers d’un résumé drôle et décalé. Ainsi, on le voit jour après jour dans son lit, en train de regarder films et séries, ou encore avec ses deux frères en pleine activité de Lego, tâchant de s‘occuper comme il peut, mais toujours avec humour.

Kev Adams, silencieux sur les réseaux sociaux

Alors que Kev Adams est toujours prompt à partager des moments de sa vie sur les réseaux sociaux, son silence au début du mois de mars avoir inquiété nombre de ses fans. Alors que l’épidémie de coronavirus commençait à faire des dégâts en France, sa communauté s’imaginait déjà que l’artiste était malade. Après avoir reçu de très nombreux messages selon ses dires, il a tenu à rassurer dans une story Instagram, en expliquant qu’il était sur un tournage très prenant.

De quoi rassurer les fans de l’humoriste, qui ont même pu profiter d’un petit live du jeune homme improvisé du jeune homme. Il a d’ailleurs déjà promis que ce ne serait pas le seul, et que d’autres suivront dans les jours à venir.

L’énorme freestyle de Kev Adams sur le coronavirus

Le confinement fait travailler l’imagination de nombreux français, dont Kev Adams, qui a décidé de relever un challenge lancé par Black M. Le principe ? Faire un rap sur le coronavirus. Un défi réussi pour l’artiste, puisque son essai a été plébiscité par les internautes, récoltant même plus de 130 000 « likes » sous la publication.



Qui sait, cela aura peut-être suscité chez lui une vocation future ? Kev Adams peut aussi participer à des Lives puisque les humoristes et les personnalités sont de plus en plus nombreux à tenter de passer le temps de cette manière.

Vous pouvez également retrouver Kev Adams avec le comité Et demain qui tente de récolter de l’argent en faveur des hôpitaux de France. La situation face au coronavirus est problématique et les Français sont appelés à être généreux. Il n’est pas chanteur, mais il a toutefois accepté de prêter son identité comme 350 personnalités qui ont également rejoint cette noble cause. En espérant désormais que le confinement se termine.