Les audiences catastrophiques de Kev Adams font réagir l’humoriste !

Alors que le Président Emmanuel MACRON vient de proroger jusqu’au 10 mai 2020 la période du confinement en France, on se rend bien compte des conséquences diverses de cette décision dans le quotidien des Français. Plus la période du confinement avance, plus les Français ont du mal à garder le sourire. Ce sont les humoristes qui l’apprennent à leurs dépens. Le comédien Kev Adams tire bien des leçons de cette situation qui, comme son humour, n’est apparemment plus du goût des Français. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette incroyable baisse de popularité.

Une d’audience de plus en plus décevante

Afin de divertir son public pendant cette période de confinement, l’humoriste Kev Adams a lancé des Lives sur Instagram tous les soirs. Presque une réussite au début, ces directs ont désormais du mal à trouver des suiveurs. L’acteur songe même à tout arrêter. En tout cas, les faibles audiences de ses diffusions n’arrangent pas ses affaires et il l’a très vite compris.

Les blagues de Kev Adams ne trouvent plus preneurs. Sur Instagram, le comédien a du mal à drainer beaucoup de monde quand il lance ses directs les soirs. Par ces temps de confinement imposé aux Français du fait de la pandémie du Covid-19 qui fait rage dans le monde entier, Kev Adams a fait un come-back sur les réseaux sociaux. La stratégie derrière ce retour est de garder le lien avec ses fans.

Les scores encourageants du début ont laissé place à des audiences très mitigées. pourtant, le premier live lancé par le comédien en mars a été une réussite avec :

Plus de 50 000 personnes qui ont suivi le direct.

qui ont suivi le direct. Plus 22 800 mentions J’aime pour un direct de 40 minutes.

pour un direct de 40 minutes. Une ambiance amusante.

Il avait dès lors décidé de continuer l’expérience avec ses fans. S’il admet avoir été suivi régulièrement par environ 7 000 personnes, Kev Adams voit son public diminuer progressivement jusqu’à 2 400 lors de son direct du vendredi dernier.

Une situation appréciée avec humour

Les audiences en baisse font réagir plus d’un en commençant par le principal concerné. En effet, c’est avec un ton d’humour que le jeune comédien a commenté cette baisse d’audience. « 2 400, c’est quand même pas mal, ça reste un Olympia », a-t-il fait entendre.

Il s’agit là d’une façon positive de prendre la situation. Cette déclaration ne justifie cependant pas les chiffres constatés. L’audience actuelle de Kev est tout loin de ses scores du début. La chute de l’audience des Lives de Kev Adams sur Instagram fait réagir également Morgan Niquet qui s’en est moqué aussi avec humour. Une situation qui ne fait pas pour autant sourire puisque ces mauvais chiffres attristent énormément le comédien de 28 ans qui prend une décision forte.

Live Instagram de Kev Adams bientôt en veilleuse ?

Malgré ses 6,2 millions d’abonnés sur Instagram, l’humoriste Kev Adams a du mal à rassembler assez de monde autour de ses diffusions quotidiennes sur le réseau social. Voulant profiter de la période de confinement pour amuser son public par des directs, l’interprète D’Aladin a subi une désillusion.

L’initiative est un flop. Vendredi soir, le comédien n’a pu réunir que 2 400 personnes lors de son live. Malgré ça, Kev Adams garde tout de même le sourire et joue bien le rôle, comme le bon acteur qu’il est. Toutefois, cela l’amène à revoir sa méthode. À la suite du mauvais score du vendredi soir, Kev Adams admet qu’il pourrait s’agir de son tout dernier Live quotidien.

Toutefois, il faudrait peut-être plus que ça pour le décourager. Assurément, le jeune comédien penserait plutôt à revoir la fréquence d’intervention de ses directs sur Instagram. Ainsi, pendant cette période de confinement, on pourrait continuer à revoir Kev Adams dans de nouveaux directs sur Instagram à une fréquence moins régulière. Rappelons que la consigne de rester chez soi est toujours en vigueur dans l’Hexagone.