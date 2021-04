Kelly Vedovelli en mini-jupe très très courte pour promener son chien, elle donne très chaud !

Kelly Vedovelli : ses fans ne se lassent pas de ses plus beaux clichés sur Instagram, alors que d’autres la critiquent !

Depuis le déconfinement, les fans de Kelly Vedovelli sont les plus heureux du monde. En effet, alors qu’on ne pouvait pas la retrouver aux côtés de Cyril Hanouna pendant le confinement puisque l’animateur avait choisi de maintenant une émission “Ce Soir chez Baba” depuis son domicile, la chroniqueuse de “Touche Pas à Mon Poste” ne pouvait donc pas rejoindre le plateau de la chaîne C8.

Mais depuis le déconfinement, Cyril Hanouna s’est rattrapé et a proposé non pas un retour de “Touche Pas à Mon Poste” qui devrait bien avoir lieu pour la rentrée du mois de septembre, mais une nouvelle émission en plateau “#CQueDuKif” ! Et c’est avec une grande surprise que les fans de Kelly Vedovelli ont accueilli cette annonce, puisqu’on la retrouve bel et bien dans l’émission plus en forme que jamais.

Et bien que la jeune femme soit parfois très critiquée sur les réseaux sociaux, c’est également le cas à l’antenne de C8 puisqu’on a pu voir encore très récemment se brouiller avec l’animateur Cyril Hanouna, car il faut bien le dire : Kelly Vedovelli a beaucoup de caractère et ne compte pas se faire marcher sur les pieds ! En effet, que ce soit sur le plateau ou sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli prend la parole et pousse des coups de gueule quand cela est nécessaire.

Il y a quelques semaines, pendant le confinement, cette dernière n’hésitait pas à poster des photos d’elle sans maquillage ou très peu maquillée. Mais alors que certains fans félicitent Kelly Vedovelli d’être toujours aussi belle même en période de confinement, d’autres n’ont pas hésité à faire part de leur mécontentement et l’ont vivement critiqué. C’est lors d’une story publiée très tard dans la nuit que la jeune femme avait pris la parole et avoué qu’elle se fichait complètement des critiques, après une longue discussion avec sa cousine de 13 ans, probablement inquiète.

Mais depuis le déconfinement, Kelly Vedovelli est bel et bien de retour et elle compte bien le montrer à tous ses fans sur les réseaux sociaux !

Kelly Vedovelli : découvrez sa photo choc en train de promener son petit chien, sa communauté adore !

C’est effectivement une photo que ses fans vont beaucoup apprécié sur le réseau social Instagram. On peut effectivement la voir avec son petit chien dans les bras, avec qui elle semble très proche. Mais ce qui a particulièrement fait plaisir aux fans sur le cliché de Kelly Vedovelli, c’est la petite jupe très courte qu’elle porte et que sa communauté semble beaucoup apprécier.

Mais en effet, ce n’est pas la première fois que la jeune femme publie des clichés d’elle avec ses chiens… Souvenez-vous, on avait pu la retrouver dans un superbe cliché où elle tient ses deux chiens dans les bras, avec une tenue tout en noir qu’elle porte magnifiquement et un bob sur la tête, que certaines et certains désapprouvent grandement…

Mais sur le plateau de “#CQueDuKif” avec Cyril Hanouna, la chroniqueuse Kelly Vedovelli apparaît en pleine forme pour le plus grand bonheur de ses fans. En effet, après une longue absence sur les plateaux de télévision, on la retrouve dans l’émission de C8 avant “Touche Pas à Mon Poste” qui devrait bien revenir à la rentrée de septembre. Pour le moment, très peu de détails ont encore filtré sur le retour de l’émission mais personne ne doute que Cyril Hanouna devrait présenter de très nombreuses nouveautés comme chaque année.

Mais alors que l’on a pu voir quelques tensions encore récemment entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli sur l’antenne de C8, nous ne savons pas encore si la chroniqueuse sera encore présente à la rentrée ou si celle-ci effectue sa dernière saison avec Cyril Hanouna. Nous devrions avoir la réponse prochainement si Cyril Hanouna prend la parole à ce sujet pour annoncer des nouveautés dans l’émission.