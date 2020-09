Kate Middleton a des manies en avion et nous vous disons lesquelles !

La duchesse de Cambridge ferait-elle des caprices en avion ? Le rayon des caprices, c’est en principe la duchesse de Sussex, dont le personnel avait démissionné avec pertes et fracas en évoquant le caractère difficile de la jeune femme. Si Kate était faite du même bois, cela se saurait. Or, Kate est toujours parfaite, d’ailleurs la reine admire la façon dont la jeune femme a su s’intégrer dans la famille royale. Elle apprécie beaucoup la jeune femme qui sait être discrète mais présente. Avec le temps il s’est avéré que la jeune femme est l’épouse idéale pour celui qui un jour montera sur le trône d’Angleterre. En fait, il faut savoir que la jeune femme prend les vols commerciaux. Son mari et ses enfants en font de même. Et les anglais apprécient cette façon de faire. Ils se sentent soutenus par le prince et son épouse. D’ailleurs il suffit de voir comment la presse anglaise avait réagit lorsque Harry et Megan se promenaient en jet privé. En effet, les sujets de Sa Gracieuse Majesté avaient peu apprécié les goûts de luxe des Sussex. La famille royale a pour habitude d’être discrète. Et de prendre des vols commerciaux comme tout un chacun.

Kate vole en classe business

La famille royale vole en classe business. Il est vrai que la famille royale ne va pas non plus s’installer en classe économique. Le peuple ne comprendrait pas. Il a besoin de rêver mais à l’anglaise. C’est à dire avec classe et discrétion et non en affichant un luxe ostentatoire. D’ailleurs les anglais n’aiment pas les histoires et les scandales. Ainsi les sujets britanniques ont très peu apprécié la conduite du prince Andrew qui n’en fini pas avec ses démêlés dans l’affaire Epstein. D’ailleurs la reine a convoqué son second fils et troisième enfant à Balmoral. La souveraine a des choses à lui dire. Et elle et son mari sont furieux.

La politique du siège vide

Kate a toujours la même demande lorsqu’elle prend un avion de ligne. Elle tient à ce que le siège à coté d’elle soit vide. Elle ne veut pas que quelqu’un s’asseye à coté d’elle. En fait la demande de la jeune femme n’est pas si incongrue que cela et elle n’a rien à voir avec un éventuel snobisme. La jeune femme est tout simplement consciente que toutes ses apparitions et toutes ses tenues sont scrutées. Elle se doit donc d’être toujours impeccable. Elle ne peut pas sortir de l’avion avec une robe froissée et une veste qui a l’air fatiguée. Kate prend donc tout simplement ses précautions, la jeune femme représente la couronne et la reine.

Le stockage à plat de ses vêtements

L’épouse de William demande en fait, tout simplement de pouvoir déposer ses vêtements à plat sur le siège à coté d’elle. Ce faisant, les tenues de la jeune femme ne risquent pas de prendre de faux plis s’ils sont stockés différemment. En fait, c’est une simple demande qu’elle fait pour la simple et bonne raison qu’elle veut toujours dignement représenter la couronne. Kate a tout simplement déjà les réflexes qui sauveront sa garde-robe quand son mari sera monté sur le trône d’Angleterre. En effet, la duchesse de Cambrige sera encore plus sous les feux de la rampe qu’elle ne l’est maintenant. Et ce n’est pas une rumeur. L’experte royale Emily Andrews a expliqué qu’elle avait déjà eu l’occasion de voyager avec Kate et qu’elle demande toujours cette faveur, qu’elle obtient d’ailleurs systématiquement. En fait la jeune femme sait y faire lorsqu’il s’agit de représenter la couronne avec classe et élégance. Et tant les anglais que la monarque en sont ravis.