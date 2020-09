Kate Middleton très en colère contre Meghan Markle très capricieuse ! La vidéo choc !

Pour quelles raisons ? Kate Middleton et Meghan Markle : une relation froide.

Découvrez en plus dans cet article.

Que savoir sur les deux jeunes femmes ?

Catherine Elizabeth Middleton est née de Michael Middleton et de Carole Goldsmith, le 9 janvier 1982. Elle est inscrite à l’université de St Andrews, après un passage au Marlborough College. En 2001, elle fera connaissance avec le Prince William, et très tôt, les médias s’intéressent au jeune couple.

Les deux tourtereaux mettront fin à leur idylle en 2007, avant de se remettre ensemble, et de se fiancer en 2010. Le 29 avril 2011, le couple se marie à l’abbaye de Westminster. La duchesse de Cambridge est :

médaillée du jubilé de la reine Elizabeth II

membre de la Royal Family Order of Elizabeth II

dame grand-croix de l’ordre royal de Victoria.

Meghan Markle voit le jour à Los Angeles, le 4 août 1981. Son père est d’origine anglaise, allemande et irlandaise et sa mère, afro-américaine. Meghan a étudié dans plusieurs écoles privées de sa ville de naissance, avant d’intégrer l’université Northwestern, dans l’Illinois. C’est le 8 novembre 2016 que sa relation est rendue officielle, avec le prince Henry de Galles. Le mariage a lieu dans la Chapelle Saint-Georges, le 19 mai 2018.

La toute première rencontre entre Kate Middleton et Meghan Markle aurait eu lieu il y a trois ans, le 10 janvier 2017 plus précisément. Meghan était déjà en couple avec son futur mari depuis environ 5 mois. Ils s’étaient, en effet, rendus dans l’appartement de Kate, le lendemain de l’anniversaire de cette dernière. Meghan lui avait alors offert un petit carnet en cuir, attention qui n’avait pas du tout déplu à la duchesse de Cambridge.

Quelles sont les raisons de la distance entre les deux duchesses ?

La plupart des magazines peoples mettent en avant le caractère autoritaire, et surtout très capricieux, de Meghan. D’autres, certainement plus proches d’elle, démentent tout de même la rumeur de la distance entre les deux femmes.

Ce conflit ne serait pas récent. La veille de la célébration de noces de Meghan, Kate et elle avaient eu une violente altercation, et on lira quelques mois plus tard, que Meghan aurait même été giflée par la maman du petit George. Aussi, cette dernière, très proche du prince Harry, lui fait office de sœur, et presque de mère, depuis la mort de la princesse Diana. C’est alors tout évident que l’avis de la duchesse de Cambridge pèse de tout son poids sur les compagnes du jeune prince. Meghan semblerait l’avoir mal pris, et reprocherait à Kate d’avoir été « trop rapide » dans le jugement de son union avec le fils de la princesse de vénérée mémoire.

D’ailleurs, le 6 janvier de l’année passée, Kate Middleton n’avait pas daigné inviter Meghan et son mari à une petite fête qu’elle avait organisée dans sa maison de campagne. Y étaient seulement présents, trois couples d’amis. 1 an après, on apprenait également par quelques journaux britanniques, que les deux jeunes femmes ne se seraient pas échangé un seul message depuis 6 mois. Une source proche de la duchesse de Sussex avait même confié que Meghan se sentirait regardée de haut par certains membres de la famille de son époux, à cause de son passé et de ses origines. Ce qui expliquerait également sa prise de distance avec sa belle-sœur.

Une réconciliation en vue ?

Bien malin, qui pourra le certifier. À ce jour en effet, nul ne sait les réelles raisons pour lesquelles Kate Middleton et Meghan Markle seraient en guerre froide. Tout n’est que supputations et rumeurs. Toutefois, une apparition publique des deux duchesses laisserait entrevoir une lueur d’espoir. Elles étaient présentes en juillet dernier à la finale femme de Wimbledon. Meghan était venue soutenir son amie, Serena Williams. Les deux jeunes femmes s’étaient alors montrées plus complices que jamais, et Kate aurait même consolé Meghan lorsque Serena a perdu.

C’est la fin pour leur présence sur Instagram puisque Meghan et Harry n’ont plus le droit d’utiliser leur nomination Duke and Duchess of Sussex. Ils ont alors adressé un message sur leur compte pour mettre un terme à leur relation avec les fans via ce canal. Vous ne pourrez pas les retrouver sur d’autres plateformes, ils n’ont pas forcément le droit de publier.