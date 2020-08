Kate et William de retour de vacances : le couple reprend ses engagements officiels !

Alors que Sa Gracieuse Majesté, la reine d’Angleterre vient de rejoindre sa résidence d’été en Ecosse, le prince William et son épouse sont eux rentrés de leurs vacances en famille. Il est l’heure de reprendre le collier et le couple ducal ne s’est pas fait prier. Pour leur première sortie officielle après le confinement, c’est un couple bronzé et souriant qui s’est rendu à Barry Island, au Pays de Galles et plus précisément sur le lieu qui sert de décor à la série Gavin et Stacey, de la BBC. Alors que William était simplement d’un pantalon noir et d’une veste grise ouverte sur une chemise bleue ciel, son épouse arborait une magnifique robe fluide, imprimée de bouquets floraux à dominante rose. De plus, la duchesse comptait quelques mèches plus claires dans sa longue chevelure.

Une première depuis le confinement

Kate et William n’avaient plus fait de visites officielles depuis le début du confinement. Aussi leur première visite a eu pour but d’aller s’entretenir avec les commerçants du secteur du tourisme afin de voir comment ils ont résisté voire se sont adaptés à la crise.

Kate et William se rendent dans une salle de jeux d’arcades

Ainsi on a pu voir le fils aîné du prince Charles et son épouse arriver dans une salle de jeux d’arcades et bien s’amuser. Le duc et la duchesse n’ont pas boudé leur plaisir et c’est un William et une Kate très décontractés qui ont joué à des jeux de balles. On a aussi pu voir la duchesse tenter de gagner une peluche avec les fameux automates à pinces. Elle avait accroché une jolie peluche bleue mais malheureusement l’a perdu avant de réussir à la ramener dans le réceptacle adéquat. Toujours est-il que les enfants du couple ont néanmoins eu leurs peluches, le commerçant en avait préparé pour les offrir aux petits princes. Le commerçant a confié à « Hello » que le couple s’était dit heureux de voir les commerces à nouveau ouverts. Il a rajouté que William et lui avait aussi parlé de football, d’Aston Villa et de Liverpool. Mais le couple avait encore un autre rendez-vous.

Une visite dans une maison de retraite

Kate et William se sont ensuite rendus dans une maison de retraite, la « Shire Hall Care Home » de Cardif. Ils y ont revu une vieille connaissance, Joan Drew-Smith, âgée de 87 ans. En effet, pendant le confinement, le prince et son épouse avaient joué une partie de Bingo en visio conférence avec les pensionnaires de cet établissement. Joan, qui n’a pas sa langue dans sa poche avait déclaré à l’époque que la partie n’était pas si bien que cela. Et Joan n’a toujours pas la langue dans sa poche.

Une pensionnaire très cash

Selon le magazine « Hello » le prince William a demandé à l’aïeule si elle se souvenait de leur partie de Bingo et du fait qu’elle les avaient trouvé mauvais. Bien entendu que la vieille dame s’en souvenait. Et son appréciation n’avait pas changé. Elle a déclaré sans ambages au prince que lui et son épouse avait fait un travail de m**de. Une autre pensionnaire a tenté de rattraper la situation en disant que le jeu lui avait beaucoup plu et que c’était la première fois qu’elle y jouait. Un instant décontenancées, les deux altesses ont ri de bon coeur. D’ailleurs Kate a tenu à préciser que pour eux aussi c’était une première et que c’était sans doute la raison pour laquelle son époux et elle étaient si mauvais. Interrogé sur l’incident, le prince a déclaré qu’il adorait la verve de Joan et qu’il aimerait beaucoup que tout le monde soit aussi honnête que la vieille dame.