Inès Loucif : dans une belle polémique, l’aventurière de Koh Lanta se réjouit !

View this post on Instagram

ÇA Y EST J-1 !!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 Quel immense honneur d’être à côté de celui que vous regardez à la télé depuis toute petite 🙏🏽 Et je me sens encore toute petite à coté de lui, ça se voit on dirait que j’ai 12ans 😳 Je me souviendrais toujours de l’émotion quand ça y est, je me suis retrouvée face à lui, sur ce bateau du naufrage, le début du commencement d’une aventure hors du commun.. 🔥💛 Et là normal demain on va se revoir à la télé sur @tf1 @denisbrogniart_off merci pour tout ☺️🙏🏽 #aventure #survivor #brunette #kohlanta #competition #human #inoubliable