Grégory Lemarchal : son père raconte comment il a appris sa maladie et en veut au médecin

« Pourquoi je vis », le biopic consacré à Grégory Lemarchal, réalisé par Laurent Tuel, sera diffusé le lundi 7 septembre à 21h05 sur @tf1 Je n’ai pas les mots pour exprimer ma gratitude. Quel honneur, quelle fierté, quelle chance d’incarner cet artiste qui m’a tant marqué dans mon enfance par son humanité, sa lumière, son talent… Sa force de vie et son combat contre la mucoviscidose continuent encore aujourd’hui à donner de l’espoir. C’est un rôle magnifique, un film important à travers lequel nous espérons perpétuer sa mémoire, éclairer un peu plus le public au sujet de sa maladie et de son quotidien et continuer à faire avancer les choses. On y a mis tout notre cœur avec mes partenaires de jeu géniaux que je remercie @arnaud.ducret , @odilevuillemin , @nikosaliagas , @lou_gala , @candice.df , @alexisloizon , @ilonabachelier0 , @antoncsaszar et bien d’autres Merci aussi aux producteurs @charbit.sebastien et @mathieuvergne, et à toute l’équipe de TF1, @aprikian_ara , @viau.anne, @emiliebud pour votre confiance et votre accompagnement ! Merci infiniment aux meilleurs directeurs de casting de France @guillaume_moulin_casting et @davbaranes_casting 😜 Et un immense merci et respect à la famille Lemarchal, Pierre, Laurence et Leslie pour votre grandeur d’âme, et votre travail admirable. Enfin, merci à l’équipe coiffure qui a quand même fait un travail qui relève du miracle… 😂 et merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Et merci à vous pour tous vos messages de soutien 🥰 Ça fait beaucoup de merci mais c’est le seul mot qui me vient à la bouche en ce moment 🙏 J’ai hâte que vous découvriez ce téléfilm, et j’espère que le résultat vous plaira. Prenez soin de vous, et à très vite ❤️ #gregorylemarchal #pourquoijevis @associationgregorylemarchal @tf1