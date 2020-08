Biopic Grégory Lemarchal : premières images bluffantes et date de diffusion dévoilées

La vie de Grégory Lemarchal se prêtait tant à un film de fiction qu’il est presque étonnant de voir que personne n’avait encore tenté l’expérience. C’est désormais chose faite avec le téléfilm Pourquoi je vis, qui s’annonce comme l’évènement télévisuel de la rentrée. TF1 a en effet dévoilé le premier teaser, accompagné pour l’occasion de la date de diffusion. Vous pourrez découvrir le biopic le 7 septembre prochain sur TF1.

Grégory Lemarchal : gagnant indiscutable de la Star Academy

Le jeune Grégory s’est fait connaître en passant le casting de la quatrième saison de la Star Academy, à une époque où le télé-crochet de TF1 enchaînait les records d’audience et s’imposait comme un rendez-vous incontournable chaque année pour tous les amateurs de musique.

Une petite vingtaine de candidats se retrouvaient dans un château pour y apprendre le métier de chanteur. Chaque semaine, les trois participants qui convainquaient le moins les professeurs se retrouvaient nominés et risquaient l’élimination. Surtout, ils ne participaient pas au prime du vendredi soir et n’avaient donc pas l’occasion d’échanger un duo avec les chanteurs français et internationaux qui venaient performer sur la scène de l’émission.

Mais Grégory n’a pas été inquiété une seule fois par les nominations puisqu’il s’est imposé au fil des semaines comme l’un des meilleurs candidats du programme. Son incroyable voix a très rapidement séduit les professeurs et les téléspectateurs et c’est finalement sans réelle surprise qu’il a remporté l’émission. Pour sa quatrième saison, c’est la première fois que la Star Académy était remporté par un homme (après Jennifer, Nolwenn Leroy et Élodie Frégé).

TF1 ne cache pas la maladie de Grégory

Outre son incroyable talent, Grégory Lemarchal diffère des autres candidats par la maladie dont il est atteint, la mucoviscidose, une maladie génétique. La production a décidé de ne rien cacher de l’état de santé de Grégory car dès sa présentation, il parle librement de la maladie qui le ronge.

Cependant, TF1 n’insiste pas sur celle-ci et les téléspectateurs ignorent le rituel quotidien que devait subir Grégory pour être prêt à assurer le spectacle chaque vendredi lors des primes. Ce sont les autres candidats qui en ont parlé après sa mort, comme pour souligner sa force et son mental.

Le 30 avril 2007, et alors qu’il avait débuté avec brio une belle carrière de chanteur, Grégory Lemarchal est décédé, plongeant la France entière en deuil. TF1 a célébré son protégé par plusieurs primes qui ont participé à récolter des fonds pour la recherche. Car Grégory a permis de mettre en lumière cette maladie peu connue.

Un biopic aux premières images impressionnantes

TF1 était sans aucun doute la chaîne la mieux placée pour produire un film centré autour du parcours du chanteur de la Star Academy. On sait que le succès sera au rendez-vous tant personne n’a oublié la voix d’ange du candidat. Le film est intitulé Pourquoi je vis, en hommage à la chanson S.O.S d’un terrien en détresse de Daniel Balavoine que Grégory avait interprété avec brio lors d’un prime.

Pour beaucoup, cette prestation a assuré sa victoire. Elle a été le tournant incroyable de son parcours et c’est sans surprise que le teaser se consacre donc à cette performance. C’est l’acteur Mickaël Lumière qui a la lourde tâche d’incarner le jeune homme et la ressemblance est frappante. Le réalisateur a préféré utiliser la voix de Grégory, l’acteur se contente donc d’assurer le playback.

BLUFFANT.

Mickaël Lumière interprète Gregory Lemarchal dans le biopic "Pourquoi je vis".

En exclusivité, découvrez le premier extrait du film avec l’interprétation de la chanson qui l'a révélé sur le plateau de la #StarAcademy ⬇

⏰ RDV lundi 07/09 à 21:05 pour #PourquoiJeVis pic.twitter.com/YaMijeHfpx — TF1 (@TF1) August 18, 2020

Nous découvrons donc dans ce court extrait la ressemblance incroyable entre l’acteur et le chanteur et également Nikos Aliagas, le présentateur de l’émission, les yeux embués face à la prestation du futur gagnant.

On se donne donc tous rendez-vous le 7 septembre pour enfin découvrir ce téléfilm qui, on l’espère, rendra parfaitement hommage à la personne qu’était Grégory Lemarchal et son immense talent. 13 ans après sa mort, personne n’a oublié le candidat et vous serez sans doute des millions à vous retrouver devant la télévision. On parie sur un joli score de 7/8 millions, mais TF1 pourrait exploser tous les records !