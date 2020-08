Gad Elmaleh : atteint du coronavirus, il raconte toutes ses douleurs et ses symptômes ! CHOC !

Gad Elmaleh : fait-il partie des personnalités atteintes du coronavirus ?

De nombreuses françaises et français ont malheureusement été atteint du coronavirus ces dernières semaines et ces derniers mois, le virus faisant plusieurs milliers de morts sur son passage. Des personnalités n’ont d’ailleurs pas hésité à prendre très directement la parole sur ce sujet pour raconter leurs difficultés et témoigner à leur tour de leur quotidien et de leur vie avec la maladie.

D’autres ont quant à eux montrer des vidéos et photos de leur quotidien chez eux où on a pu les voir rire, s’occuper, et parfois s’ennuyer ! Mais si Gad Elmaleh est d’habitude très souriant et rieur, on ne l’imagine très certainement pas être au plus mal avec la maladie du coronavirus ! D’ailleurs, dès les premiers jours du déconfinement, on pouvait le retrouver très souriant sur Instagram où il publiait des vidéos de lui chez son coiffeur où il avait un masque de protection tout comme la personne qui lui coupait les cheveux.

Il s’amusait alors du look qu’il avait et que son coiffeur avait également : des looks peu communs que l’on espère avoir oublié dans les prochains mois, quand le coronavirus sera loin derrière nous comme on l’espère toutes et tous !

Mais ce que l’on ne savait pas jusque là, c’est que l’humoriste Gad Elmaleh a également beaucoup souffert du coronavirus, car il en a tout simplement été atteint. Un choc auquel sa communauté ne s’attendait absolument pas et qui a surpris absolument tout le monde. Comment l’humoriste a-t-il vécu cette période difficile ? A-t-il vraiment eu le coronavirus ou uniquement des symptômes ? Il a fait des révélations dans une interview qui sont surprenantes !

Gad Elmaleh : il partage ses symptômes dans une interview déchirante !

C’est sur le plateau de « 20h30 dimanche » sur France 2 que l’humoriste Gad Elmaleh s’est confié au journaliste Thomas Sotto.

Il aurait été atteint par le coronavirus tout comme plusieurs milliers de français et de personnes dans le monde. Une situation compliquée à laquelle ne s’attendait certainement pas l’humoriste qui est très apprécié par les françaises et les français aujourd’hui.

“C’est très délicat, au moment où je dis ça, je pense à ceux à qui ça a coûté la vie et aux milliers de familles endeuillées. Je pense d’abord à ça, avant toute chose.”

Alors qu’il a 49 ans aujourd’hui, Gad Elmaleh aurait donc annoncé publiquement à Thomas Sotto avoir été atteint du coronavirus, et a partagé ses propres ressentis tout en ayant une pensée émue pour les autres victimes à qui cela a coûté la vie et qui ne reviendront malheureusement pas. Dans l’interview, l’humoriste Gad Elmaleh raconte donc qu’il a vécu un « épisode douloureux » qui l’a « bousculé », avec des symptômes qu’il décrit comme douloureux et très compliqués. C’est vraisemblablement à l’hôpital Saint-Antoine de Paris où l’humoriste Gad Elmaleh aurait été pris en charge, qu’il remercie chaleureusement pour l’avoir pris en charge.

En effet, on imagine l’inquiétude que cela a pu être pour l’humoriste qui est aussi père de deux enfants. Mais bien qu’il ait fait ces révélations sur le journal de France 2, l’humoriste Gad Elmaleh ne souhaite néanmoins pas trop en raconter. On ne sait donc pas comment il aurait pu attraper le coronavirus, ni si il a pu le transmettre à ses proches alors qu’il était atteint. Quoi qu’il en soit, on ne peut bien évidemment que se réjouir de la bonne santé de l’humoriste, très apprécié par les français.

On ne peut espérer que cela l’encourage à remonter très prochainement sur scène avec un nouveau spectacle, que ses fans devraient attendre avec une grande impatience. On ne sait pas en revanche si cet épisode douloureux du coronavirus sera bel et bien abordé ou pas dans de futurs sketchs de l’humoriste français. On imagine que pour le moment il est peut être trop tôt pour de nombreux humoristes qui ne souhaiteraient froisser personne en évoquant le coronavirus, alors que des milliers de français ont perdu des proches à cause de cette maladie et que le deuil de ces derniers n’a pas pu se faire comme il se devait malheureusement.