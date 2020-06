Florence Foresti : des photos inédites de sa mère choquent les internautes sur Instagram

Florence Foresti est une humoriste français très appréciée par le public. Elle est d’ailleurs très connue pour sa « grande gueule » et ses actes forts. Engagée, Florence Foresti n’hésite pas à dire tout haut ce qu’elle pense. Elle est notamment très sensible à la cause féminine et à la défense des animaux.

Florence Foresti : son coup de gueule lors des Césars 2020

Dernièrement, elle a fait parler d’elle alors qu’elle était maîtresse de cérémonie de la 45ème édition des Césars. Alors que le prix du meilleur réalisateur allait être remis à Roman Polanski, l’humoriste est partie de la scène. « Ecoeurée » avait-elle postée sur son compte Instagram. Roman Polanski est en fait accusé de viol par douze femmes. L’actrice Adèle Haenel est également partie de la salle en s’exclamant « Une honte, c’est une honte ».

Cyril Hanouna était d’ailleurs revenu sur l’événement dans son émission « Touche pas à mon poste ». Il a expliqué que Florence Foresti regrettait d’avoir dit oui pour présenter les Césars et elle a fini par mettre tout le monde dehors. Inadmissible : voici comment elle avait qualifié la situation. Suite à son acte, elle a reçu autant d’applaudissements que de critiques. Certains lui ont dit qu’il fallait séparer le réalisateur de l’homme tandis que d’autres l’ont félicitée pour ne pas accepter qu’un individu soupçonné de viol soit récompensé.

Cyril Hanouna n’a pas pu s’empêcher de parler du salaire de Florence Foresti pour les Oscars. « Sachez que cette année, Florence Foresti a touché 130.000 euros dont 30.000 euros pour ses auteurs » a-t-il alors dit à l’antenne. Cela n’a visiblement pas plu à la comédienne qui lui a répondu dans un post Instagram.

« Cher Cyril, j’ai gagné 18.500 euros pour préparer et présenter les César. Comme vous avez l’air fort bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes lors de votre prochaine émission. Bisou. » a-t-elle ainsi noté dans sa publication Instagram.

Florence Foresti : elle poste des photos de sa mère sur Instagram, les internautes sont choqués !

Comme vous l’aurez compris, elle ne mâche pas ses mots et n’hésite pas à partager ce qu’elle veut sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. A l’occasion de la fête des mères ce dimanche 7 juin, Florence Foresti a souhaité rendre un hommage particulier à sa mère, à l’instar de nombreuses célébrités.

Très sobre dans ses mots « Reine. Je t’aime maman », ses magnifiques clichés ont ému ses abonnés qui étaient aussi très étonnés. En effet, en découvrant le visage de la mère de Florence Foresti, ils ont pu découvrir l’extrême ressemblance des deux femmes ! On le remarque tout particulièrement dans le dernier cliché en sepia, absolument sublime et poignant.

Tout le monde est unanime : les internautes lui disent tous qu’elle ressemble énormément à sa mère. L’humoriste de 46 ans est donc le portrait craché de sa maman. On peut également la voir lorsqu’elle était toute petite et elle était absolument adorable. Une internaute lui même a dit qu’elle pensait voir Florence Foresti avec sa fille !

L’humoriste lyonnaise n’oublie pas d’où elle vient et s’inspire de sa vie pour écrire ses sketchs. Ses fans pourront le dire : elle parle souvent de vie de famille et de la maternité. Sa mère est donc une véritable inspiration dans ses comédies et le sketch sur l’avion de Barbie vient d’elle. En effet, c’est sa mère qui lui avait offert ce jouet qui l’a tant inspirée.

Florence Foresti : une femme accomplie

Aujourd’hui, Florence Foresti est totalement épanouie dans sa vie professionnelle comme personnelle. Pourtant, elle avait vraiment hésité à avoir un enfant car elle avait peur de compliquer son métier : un dilemme que beaucoup de femmes ont aujourd’hui. Pour Florence Foresti, avoir franchi le cap de la maternité est la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Sure d’elle et bien dans son quotidien, elle ne souhaite plus se remarier.

« Je me suis rendue compte qu’avec ma fille que, certes, je renonçais à de nombreuses choses, mais qu’elle constituait également une source d’inspiration incroyable. Ainsi, j’en ai fait un show qui s’appelle, « Mother Fucker », et qui est, me semble-t-il, mon meilleur spectacle jusqu’à présent « . avait-elle déclaré. Elle avait sans doute raison car son spectacle a rencontré un succès phénoménal et des scènes du sketch sont devenues totalement cultes. Elle avait conclu en disant qu’elle s’aimait « mieux en maman ».

Florence Foresti a cependant subi un coup de fatigue en début d’année. Après s’être reposée (notamment pendant le confinement), on est certains qu’elle va revenir plus forte que jamais avec son nouveau spectacle « Florence Foresti Épilogue ».