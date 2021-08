Enora Malagré donne des conseils de mode pour la saison avec une robe très estivale

C’est une très grosse annonce que l’ancienne chroniqueuse mythique de Touche pas à mon poste, Enora Malagré, a pu réaliser sur les réseaux sociaux en exclusivité, et contre toute attente. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que la jeune femme allait pouvoir prendre la parole sur un sujet qui concerne la mode. Par habitude, il se trouve que la journaliste ne s’exprime pas vraiment sur ces sujets et cela a pu prendre vraiment tout le monde de court, c’est le moins que l’on puisse dire.

À l’heure où il se trouve que beaucoup de présentatrices de télévision, de stars de la téléréalité, et même des chroniqueurs, peuvent parfois poser avec des maillots de bain qui sont bien trop courts, Enora Malagré en a décidé autrement, et a pu en faire profiter ses fans.

En effet, sur les réseaux sociaux, elle a pu en profiter pour pouvoir se dévoiler dans une robe qui est déjà mythique et dont on va pouvoir entendre parler pendant encore très longtemps. Avec un look imparable qui lui va à ravir, nul ne doute que les femmes vont avoir envie de lui ressembler pour pouvoir se pavaner pendant les beaux jours de saison. Comme vous allez le constater dans la toute dernière photo d’Enora Malagré qui a pu présenter son look préféré de l’été, celui-ci pourra se porter aussi bien les autres saisons de l’année, tant qu’il y a du soleil et qu’il fait beau !

En revanche, à l’heure où il se trouve parfois que certaines femmes n’ont plus aucun moyen depuis la crise sanitaire liée au coronavirus, il se trouve qu’Enora Malagré a décidé de frapper très fort avec son look et elle va faire parler d’elle pendant assez longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire…

Enora Malagré prend la parole et raconte où trouver sa tenue déjà mythique

SI vous vous demandez aujourd’hui où vous allez pouvoir trouver la même tenue qu’Enora Malagré, pas besoin d’aller plus loin et de lui poser la question dans les commentaires, car il se trouve que la jeune femme a pu décider d’y répondre déjà et on a pu avoir la réponse qui risque vraiment de vous surprendre. Vous apprendrez ainsi que la superbe robe vient d’une boutique qui propose des vêtements complètement dingues directement inspirés des années 90.

La boutique, qui se nomme Odette & Lulu, a d’ores et déjà séduit des milliers de femmes qui ne cessent de faire appel aux services assez fous de cette grande créatrice. Mais ce n’est pas tout, on a également pu remarquer que la chroniqueuse de TPMP portait également un petit sac qui lui va à ravir…

Le sac d’Enora Malagré ne coûte que quelques euros, il reste très abordable

SI vous avez envie de ressembler à Enora Malagré, alors c’est très simple, car le sac de son look estival est disponible auprès de la créatrice Lou Petit Lagrange. En revanche, celui-ci semble être une création directe pour la chroniqueuse mythique de Touche pas à mon poste : vous serez contraints de contacter directement la créatrice de ce sac qui a fait un carton si vous voulez le même !

Enfin, avec un budget qui reste assez abordable, ce sera une occasion en or pour vous si vous souhaitez prendre soin de vous sans avoir besoin de vous ruiner…