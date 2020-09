TPMP : Jean-Michel Maire défend Enora Malagré, malade et critiquée sur son physique

Cyril Hanouna et sa bande sont de retour sur C8. Comme chaque année, l’émission se met en pause pour l’été, pour mieux revenir tout fraîche et riche en nouveautés à la rentrée. Certaines choses ne changent pas cependant, et si Matthieu Delormeau n’apparaîtra plus dans l’émission – il avait annoncé quelques semaines en arrière son départ – la plupart des chroniqueurs emblématiques sont de retour.

Aux côtés des indétrônables Isabelle Morini-Bosc ou Valérie Bénaïm, on retrouve une nouvelle fois Jean-Michel Maire, le chroniqueur historique de l’émission puisqu’il est présent depuis la toute première, diffusée à l’époque sur France 4.

Jean-Michel Maire défend son ami Enora Malagré

Cyril Hanouna propose, comme à chaque rentrée, son lot de nouveautés dans l’émission. Mais si une chose ne change pas, c’est bien les coups de coeur et coups de griffes des chroniqueurs. Chaque jour, ils peuvent s’exprimer sur un sujet en disant pourquoi ils sont contents ou au contraire mécontents. L’occasion pour Gille Verdez de prouver qu’il n’avait rien perdu de son exigence, lui qui s’est attaqué avec une certaine virulence à l’émission de Laurence Boccolini, Mot de passe. Pour rappel, l’animatrice a basculé sur France 2, elle qui se considérait comme sous-exploitait à TF1. Elle fait de ce fait son grand retour sur la chaîne qu’elle avait quitté en 1995.

Ce coup de griffe par la suite commenté par les autres chroniqueurs a été suivi par celui de Jean-Michel, peiné par les critiques qu’a reçu Enora Malagré à la suite de la diffusion de l’épisode de Fort Boyard dans lequel elle était présente. C’est la quatrième fois que l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste y participe.

Jean-Michel Maire attaque la grossophobie et le sexisme des internautes

Jean-Michel Maire et Enora Malagré se sont liés d’amitié en devenant collègues sur le plateau de Touche pas à mon poste. La jeune femme était d’ailleurs une des chroniqueuses les plus célèbres du show, jusqu’à son surprenant départ. Mais elle souhaitait vivre de nouvelles expériences, notamment au théâtre. Elle est revenue par la suite dans l’émission de son ami Cyril Hanouna en tant qu’invitée, mais ses coups de gueule et son franc parler manquent aux internautes.

Elle est en tout cas toujours en contact avec Jean-Michel Maire qui a confié à ses collègues avoir appelé Enora en marge de la stupide polémique concernant son poids. « Je l’ai eue au téléphone aujourd’hui, elle en a marre de l’humiliation (…) sur le fait qu’elle a pris du poids« . Le chroniqueur a tenu à rappeler que son amie était malade car atteinte par l’endométriose. Elle avait d’ailleurs par le passé révéler sa maladie sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Les médecins ne voulaient pas qu’elle fasse Fort Boyard

Jean-Michel Maire souligne, comme nous l’avait déjà appris Enora, qu’elle a plusieurs traitements lourds et que les médecins n’étaient pas favorables à sa participation à Fort Boyard. Mais elle a tenu à y aller pour récolter le plus d’argent possible pour l’association ROSEUP, qui accompagne les femmes atteintes par le cancer du sein. Passablement énervé, Jean-Michel Maire s’en est pris à ceux qui la critiquent :

« C’est de la connerie. On peut ne pas l’aimer, mais l’attaquer sur son physique… C’est de la grossophobie et c’est aussi du sexisme« . Cyril Hanouna n’a pas manqué de soutenir également son ancienne protégée : « Enora, elle a été extrêmement peinée. Elle m’a touché encore une fois, et c’est un amour ».

Enora Malgré parle de son quotidien avec l’endométriose

Pour Konbini, Enora Malagré avait accepté de parler en toute honnêteté de la maladie. Elle nous expliquait ainsi qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants (ou que cela réduit drastiquement les chances de pouvoir en avoir) et qu’elle souffre énormément au quotidien. Elle disait que cela était très difficile d’en parler librement car les femmes atteintes par la maladie se sentent sales et incomprises du fait que c’est invisible.

Grâce à elle cependant, cette maladie est de plus en plus connue. L’actrice Laëtitia Milot avait également révélé publiquement être atteinte par l’endométriose, participant elle aussi à faire connaître au grand public cette maladie .