Photo choc : elle diffuse un selfie dans sa salle de bain sans faire attention à l’arrière plan !

Un détail très gênant sur la photo : les internautes réagissent !

A seulement 22 ans, la jeune femme ne pensait pas attirer autant de convoitise sur les réseaux sociaux. En effet, bien qu’en postant cette photo sur Instagram elle s’attendait à avoir de nombreux likes, elle ne s’attendaient probablement pas à en avoir autant et a fortement intrigué les internautes, mais pas seulement pour sa beauté physique !

Car en effet, c’est un détail à l’arrière plan qui a fortement attisé la curiosité des internautes. Mais de quoi s’agit-il plus exactement ? Et bien c’est un détail extrêmement gênant que l’on a pu voir, car il s’agit ni plus ni moins que du postérieur de son petit ami que l’on peut voir dans le miroir !

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6 — Shannon (@ShanRose14) May 26, 2020

En effet, la jeune femme a publié un message sur Twitter pour expliquer son geste : la photo aurait fait le buzz sur Instagram en moins d’une heure ! Elle raconte qu’elle n’avait même pas remarqué que son petit ami était en train de s’essuyer le derrière ! Une scène qui paraît tout de suite bien moins glamour quand on imagine la scène qui a dû se passer entre le couple. En tout cas, la jeune femme a su créer le buzz sur Twitter où elle a récolté 130 000 like, et la photo a également été partagée plus de 11 000 fois.

Mais bien heureusement, la jeune femme a plutôt pris le sujet à la rigolade quand elle s’est rendue compte de son erreur ! En effet, alors qu’elle est interviewée par « Unilad », elle aurait déclaré qu’elle aurait même pleuré de rire avec son petit copain quand ils se sont rendus compte de ce que l’on voyait dans le miroir ! Pourtant, dans bien des couples, cela aurait pu provoquer de terribles crises voire des ruptures, mais il n’en est rien pour la jeune femme et c’est bien mieux comme ça !

Mate why are u in the bathroom takin a selfie while yer boyfriend's takin a SHET? pic.twitter.com/kXqlVsHMPY — Raymond Flynn ✊🏿✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾 (@Broonyismyhero) May 27, 2020

Récemment, on a par exemple pu voir la star Jennifer Lopez inquiéter les internautes dans une situation similaire. Alors qu’elle se photographiait en selfie en train de se préparer pour une séance de fitness, on pouvait voir à l’arrière plan un écran avec dessus une image très inquiétante. En effet, on pouvait apercevoir sur l’écran un homme avec une main sur la bouche ! C’est bien plus tard, quand elle a été invitée sur le plateau de Jimmy Fallon, que la chanteuse latine avait indiquée qu’il s’agissait de son mari qui était en train de réaliser une video-conférence et qu’elle n’avait tout simplement pas fait attention à cela !

Une situation cocasse donc, mais certainement bien moins gênante que celle qu’a pu connaître Shannon qui fait le buzz aujourd’hui sur les réseaux sociaux !