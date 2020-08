Dwayne Johnson rend hommage à son épouse.

The Rock vient de rendre hommage à son épouse. En effet l’acteur actuellement le mieux payé du cinéma vient de fêter son premier anniversaire de mariage. Il faut savoir que l’ancien catcheur professionnel s’est marié le 19 août 2019 avec Lauren Hashian, la fille du musicien Sib Hashian. En fait, la relation entre les deux amoureux ne date pas d’hier. The rock et son épouse se connaissent depuis de longues années. En effet, c’est en 2007 que l’acteur d’origine insulaire a rencontré son épouse actuelle.

Et depuis le couple file le parfait amour, et en même temps qui prendrait le risque d’aller faire du charme à la fiancée de Dwayne Johnson, aussi belle soit-elle ? The Rock, qui n’a pas volé son surnom est un ancien joueur de football américain mais surtout un catcheur, détenteur de multiples trophées. Le gaillard fait 1,96 m et 125 kg de muscles. De quoi devenir pacifiste à la seule vue du bonhomme. L’acteur avait d’ailleurs incarné un roi scorpion très convainquant dans le film « le retour de la momie en 2001 » .

Un couple au long cours

The rock et sa compagne se sont certes mariés l’année dernière à Hawaï mais leur rencontre ne date pas d’hier. Il semblerait que le couple se soit rencontré alors que Johnson était encore engagé dans les liens du mariage avec son aujourd’hui ex-épouse Dany Garcia, avec laquelle il a une fille, Simone, aujourd’hui âgée de 19 ans. Mais les choses n’ont jamais été compliquées avec l’acteur. Les deux époux savaient que leur mariage battait de l’aile. Le couple a donc réglé ses affaires en toute discrétion et chacun a repris sa liberté. Et pourtant. L’acteur et son ex-femme sont restés proches. La productrice gère, avec le succès qu’on sait, la carrière de son ex-mari puisqu’elle a fait de ce dernier, l’acteur le mieux payé de Hollywood.

Un mariage après 12 ans de vie commune

The Rock et sa compagne ont pris leur temps avant de se marier. Deux enfants sont d’ailleurs nés de leur union, ce qui porte le nombre d’enfants du catcheur à trois. L’acteur déclarait il y a quelques années qu’il avait eu la très grande chance de tomber réellement amoureux deux fois dans sa vie en précisant que sa compagne actuelle était pour lui son ancre dans sa vie. On ne peut rêver de plus jolie déclaration de la part d’un homme qui est lui-même surnommé Le rocher. Une fois de plus, preuve est faite que derrière les plus grandes masses de muscles se cache souvent un petit coeur tout doux.

Un mariage à 7 heures du matin

S’il y a bien une heure inhabituelle pour se marier, c’est 7 heures du matin. Et pourtant c’est cette heure là que les amoureux ont choisi pour unir leurs destinées. En fait, l’acteur a expliqué que comme cela se serait fait, et qu’après ils pourraient se consacrer aux invités. Puis il a rajouté que vers 10 heures, il faisait beau à Hawaï et que les ancêtres les regardaient. Les jeunes mariés avaient d’ailleurs partagé de très jolies photos sur le compte Instagram, pour la plus grande joie de leurs fans.

Un premier anniversaire de mariage

Lors de leur premier anniversaire de mariage, The Rock a choisi de rendre un hommage appuyé à son épouse pour leur anniversaire de mariage. The Rock est visiblement toujours autant sous le charme de son épouse qu’il y a 13 ans, lorsqu’ils se sont rencontrés. L’ancien champion de lutte n’hésite pas à déclarer qu’il a la chance inouïe d’avoir une épouse comme elle tout en louant ses qualités de mère. On ne peut que féliciter le jeune couple et leur souhaiter de nombreux autres anniversaires de mariage.