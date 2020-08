Kim Kardashian sur les nerfs, voudrait-elle divorcer de Kanye West ?

Kim Kardashian : elle est complètement hors de contrôle depuis le confinement !

La star américaine Kim Kardashian vit une période de sa vie bien difficile depuis la crise sanitaire du coronavirus… Elle qui a l’habitude de voir du beau monde et des virées shopping partout autour du globe pour décompresser, on peut dire que c’est le comble pour elle ! Alors qu’elle est très inquiète pour elle-même et sa famille concernant le COVID19, elle avait fait le plein de masques pour ses proches il y a 3 mois déjà, comme en témoignait une photo postée sur son compte Instagram.

Mais cette semaine, la star Kim Kardashian a été très secouée par une annonce choc : le cerveau de son braquage à Paris, Aomar Ait-Khedache (surnommé « Omar le vieux »), a été libéré de prison pour être détenu à son domicile. Terrorisée, Kim aurait peur des représailles depuis…

Kim Kardashian et Kanye West : ils ne font plus que se disputer !

Enfermés dans leur villa de Los Angeles avec leurs enfants, rien ne va plus dans le couple Kardashian / West, comme beaucoup d’autres couples en confinement qui ne se supportent plus. Le magazine américain Hollywood Life a rapporté d’ailleurs une source qui confirme bel et bien les tensions dans le couple du rappeur et de la star :

« Kanye tape vraiment sur les nerfs de Kim ! Ils y a de plus en plus de disputes ! »

Après une nouvelle dispute, Kanye West a d’ailleurs quitté le domicile familial, n’en pouvant plus de l’attitude de sa femme qui l’insupporte désormais : entre les crises de nerf et les poses très dénudées sur Instagram, Kim est loin d’être la none religieuse qu’il attend ! Mais alors qu’il a décidé de quitter leur villa pour s’isoler dans l’état du Wyoming, Kanye West n’est pas parti seul : il a pris sous son aile les quatre enfants avec lui !

Kanye et Kim font un « break » pendant le COVID19

Ayant embarqué sa petite famille avec lui pour laisser sa femme se calmer toute seule et ne plus l’entendre hurler, une source confirme au magazine Hollywood Life :

« Kim Kardashian avait vraiment besoin d’une pause et d’un peu de temps seul, alors Kanye a emmené les enfants pour lui en donner une ! »

Décidément, la star ne supportant plus les cris et les pleurs de ses propres enfants, elle préfère laisser son mari prendre tour en charge pour avoir la belle vie ! Une situation qui n’étonne plus ses fans, alors même que sa sœur Kourtney est accusée d’être également une mauvaise mère sur les réseaux sociaux ! Kim, quant à elle, a pris sa décision entre choisir ses enfants ou son travail :

« Elle avait du travail à faire et sentait qu’elle avait besoin de paix et de calme alors Kanye a pris la décision qu’il fallait »

Espérons quand même que le couple se remette ensemble après le confinement…