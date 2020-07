Donald Trump : une scène hallucinante en pleine réunion fait le buzz sur Twitter

L’Histoire se rappellera de Donald Trump comme du candidat à la Présidentielle Américaine qui a su faire mentir chaque sondage qui l’annonçait perdant pendant la campagne. Bien que logiquement soutenu par les Républicains, le candidat polémique n’est pas parvenu à se mettre dans la poche les journalistes (ses virulentes critiques contre la presse y sont sans doute pour quelque chose) et peu de personnalités connues lui ont apporté un soutien public.

Et pourtant, face à la candidate favorite Hillary Clinton, l’homme d’affaire est parvenue à recueillir suffisamment de suffrages pour s’assoir sur le siège le plus important du pays, malgré un programme parfois lunaire (il aura fait son buzz sur le mur qu’il souhaitait faire bâtir entre les États-Unis et le Mexique pour limiter l’immigration).

Sur les réseaux sociaux, le Président Américain est excessivement présent. Il avait d’ailleurs connu un bad buzz lorsque Twitter, une plateforme qu’il utilise énormément, a signalé certains de ses tweets, les annonçant comme propageant des fake news. Un choix qui a révolté le Président.

Aujourd’hui, c’est par ce même réseau social qu’il fait parler – malgré lui. La vidéo d’une réunion du Président aux côtés de sa femme et d’hommes politiques américains fait énormément parler.

Donald Trump demande en effet à ce qu’un tour de table soit fait, afin que chacun des participants puissent dire tout le bien qu’ils pensent de leur Président.

Le Gouverneur du Missouri Mike Parson, qui appartient également au Parti Républicain, se lance donc en premier avec un court discours dans lequel il remercie chaleureusement son Président pour toutes les actions qu’il a entrepris depuis le début de son mandat. Une vidéo lunaire que vous pouvez voir ci-dessous.

It's another one of those White House meetings in which Trump encourages everybody to go around the room and praise him. Get a load of this stuff from @GovParsonMO. #DearLeader pic.twitter.com/Ix23MnWkc1

— Aaron Rupar (@atrupar) July 7, 2020