Donald Trump oblige sa femme Melania à sourire en public ? La vidéo qui choque

Les rumeurs autour du couple Présidentiel et du bonheur de Melania Trump affluent sur les réseaux sociaux depuis l'élection de l'homme d'affaire en 2017.

Quand Donald Trump a annoncé lancer sa campagne pour se présenter à l’élection Présidentielle de 2017, peu de gens y croyaient réellement. L’homme d’affaire était jusque là connu pour ses nombreuses propriétés (il possède plusieurs immeubles à New York) et sa participation à des programmes télévisuels tel que l’émission de télé-réalité The Apprentice qu’il a présenté.

Et pourtant, les citoyens américains l’ont fait. Après avoir élu Barack Obama, marquant ainsi l’histoire, ils n’ont finalement avancé que pour mieux reculer en décidant que Donald Trump allait succéder au premier Président afro-américain.

L’importance de Melania dans l’élection de Donald Trump

Dès le début de sa campagne, Donald Trump n’a pas caché son jeu. Il est apparu très rapidement comme infiniment raciste et misogyne. Ses propos chocs font le tour du monde, et les chances de le voir un jour s’assoir sur la chaise la plus importante du pays semble infime. Mais l’homme d’affaire a un soutien de poids. Sa femme.

On ne le dira jamais assez mais derrière chaque grand homme, se cache une femme. On vous laisse décider si Donald Trump mérite cette appellation, mais il est en tout cas certains que les portes de la maison blanche se sont ouvertes grâce à elle.

Douce et polie, elle lisse les propos de son mari, les nuance, et parvient à convaincre les femmes réticentes à voter pour son époux. Les républicains sont pour la plupart convaincus depuis bien longtemps, et beaucoup d’indécis finissent par rejoindre le camp, grâce aux discours de Melania Trump.

Melania Trump malheureuse : les rumeurs sont nombreuses

Pourtant, Melania Trump n’aurait jamais voulu que son mari se présente, et encore moins qu’il soit élu. L’ancienne mannequin ne verrait pas d’un bonne oeil cette candidature, et les prochains mois de campagne, voire les quatre prochaines années de mandat.

Pourtant, en bon petit soldat, elle accompagne son mari, affichant un indéfectible soutien. Mais est-ce sincère ? Les médias notent de plus en plus la froideur de son visage, les traits tristes d’une femme qui semble subir sa vie plus qu’elle n’en profite.

Les critiques que reçoit Trump – et qui sont légitimes du fait de ses propos – touchent sa famille et surtout son enfant, Barry Trump.

Trump asks Melania to smile during a photo op. She couldn’t. pic.twitter.com/GqfFRF6ORH — Saint Hoax (@SaintHoax) June 3, 2020

Trump demande à Melania de sourire devant les photographes

Les États-Unis sont actuellement paralysés par la mort violente de George Floyd, afro-américain tué lors d’une arrestation à l’inutile violence. Les stars comme les citoyens s’indignent, se retrouvent dans la rue et demandent justice.

Donald Trump a participé à rendre palpable le racisme présent dans son pays. Après un Président afro-américain qui a lutté pendant huit ans contre les discriminations, le suivant en a fait son fond de commerce.

Et alors que les citoyens du pays tout entier se retrouvent dans la rue pour exiger justice, Donald Trump s’est fait photographier devant le Sanctuaire national Saint-Jean-Paul II à Washington D.C. Accompagné de sa femme, il affiche un large sourire malgré les circonstances. Tout le contraire de Melania Trump, dont le visage sévère semble figé par la tristesse et la colère.

Donald Trump semble le remarquer, lui glisse quelques mots et le visage de sa femme finit finalement par esquisser un léger sourire, qu’elle ne pourra pas faire durer plus d’une seconde et qui semble lui déchirer le visage. Non, elle ne peut pas sourire. Pas maintenant. Pas alors que le pays s’enflamme.

Ce n’est pas la première fois que les internautes remarquent que la jeune femme semble subir ses sorties publiques. Il y a quelques mois, ils avaient lancé le #freeMelania après une vidéo la montrant sourire uniquement lorsque son mari la regardait, avant de retrouver une mine qui correspondrait plus à la tristesse.

Les internautes sont persuadés que la jeune femme n’est pas heureuse avec son époux, qu’elle a épousé en janvier 2005. Un jour peut-être, l’ancien mannequin parlera et racontera ses quatre années passées au sein de la maison blanche – et notamment cette obligation de devoir sourire alors que le pays tout entier est au bord de l’implosion du fait des problèmes raciaux amplement banalisés par le Président lui-même.

En attendant, et même si n’apparaît pas heureuse, elle continue d’apporter tout son soutien à son mari. Et s’il en est là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à elle car c’est vraisemblablement lors de son premier discours en soutien à son époux que la campagne présidentielle a pris une toute autre tournure.