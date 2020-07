Delphine Wespiser : en bikini, elle dévoile son corps ! Coup de chaud ! Un détail inquiète les internautes

Si le nom de Delphine Wespiser vous dit quelque chose, c’est normal : c’était notre Miss France 2012 ! Sacrée reine de beauté à seulement 19 ans, l’ancienne miss a désormais bien changé.

Elle est très active sur Instagram où elle partage sa vie et ses projets à sa communauté. Très attachée à son Alsace natale, elle met sans cesse en avant son terroir.

Delphine Wespiser : une ancienne miss très engagée

Végétarienne, elle a créé un podcast dédié à l’alimentation végétale « Les nouveaux mangeurs » et elle est devenue l’égérie de l’association « Fruits et légumes d’Alsace ». En raison de ces convictions et de sa signature au profit de la pétition « L’appel au lundi vert », Delphine a été vivement critiquée par les bouchers d’Alsace.

« Le fait de prôner de ne pas manger de viande ou de poisson, le lundi… et pourquoi pas le mardi, les gens mangent ce qu’ils veulent, quand ils veulent ! Et j’aimerai bien connaître le bilan carbone en avion et en jet privé des stars françaises qui ont signé cet appel. » avait alors déclaré Jean-Luc Hoffman, président de la corporation des bouchers charcutiers traiteurs du Bas-Rhin

Delphine Wespiser est également apparue dans plusieurs émissions comme Un dîner presque parfait et Touche pas à mon poste. La belle brune a effectivement été chroniqueuse pour Cyril Hanouna de 2018 à 2019 ! Le moins que l’on puisse dire c’est que l’animateur attire de nombreuses personnalités dans son programme sur C8.

Delphine Wespiser, sublime en maillot de bain : elle met le feu à Instagram !

Ce lundi 8 juin, l’ancienne miss a publié une vidéo qui a enflammé Instagram ! En effet, elle s’est filmée en maillot de bain vert kaki, au bord de la mer.

On la voit courir et on peut donc admirer ses sublimes courbes sous tous les angles. Joyeuse, elle envoie des bisous à ses abonnés et dessine un cœur sur la plage. Mais le but de cette publication n’est pas uniquement de dévoiler son corps évidemment. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment le style de Delphine Wespiser qui n’est jamais vulgaire et qui préfère défendre des causes plutôt que de se montrer en tenue légère.

Si elle a fait ce post, c’est surtout pour prôner le tourisme local et donc des vacances en France. En ce sens, elle soutient l’idée du Gouvernement d’Emmanuel Macron qui souhaite que les français partent en vacances dans l’hexagone. Elle demande donc à ses fans quels coins de France ils aimeraient visiter. Si certains répondent sérieusement, d’autres ne peuvent pas s’empêcher de complimenter le physique de la magnifique brune.

Bien entendu, parmi les commentaires, elle en a reçu certains plus désobligeants que d’autres… Ainsi, on peut lire les mots d’un internaute lui disant qu’il ne lui « manque plus qu’un 95C ». Il est allé trop loin et on doute que le chéri de Delphine soit ravi de cette lecture !

Delphine Wespiser : en couple avec un homme de 26 ans son aîné

En effet, Delphine Wespiser n’est plus célibataire : elle a trouvé l’amour dans les bras de Roger, un entrepreneur qui a 26 ans de plus qu’elle. Si certains fans sont ravis pour elle, d’autres critiquent fortement cette union. On peut donc lire des commentaires négatifs voire insultants. Des internautes accusent Delphine de s’être mise avec le fameux Roger uniquement pour son argent. D’autres sont « dégoûtés » de voir « une bombe » avec un homme qui « n’a même plus de cheveux ».

Des internautes ont également cru bon de poster des blagues de mauvais goût sous une publication Instagram de l’ancienne miss. Elle s’affiche avec son compagnon, visiblement fière de leur travail dans leur jardin.

« Ah il est toujours là , c’est le 3 eme âge mais il est solide même le covid ne l’a pas eu » lit-on sous le post en question. Encore une fois, les internautes se sentent protégés derrière leurs écrans et ne mesurent pas le poids de leurs mots ! Malgré les critiques, Delphine Wespirer semble totalement épanouie et la majeure partie de ses abonnés sont ravis pour elle.

Sur deux autres clichés postés il y a un jour, la belle Delphine est également en maillot de bain, orange cette fois-ci. Elle demande à sa communauté leur photo préférée : la 1 ou la 2 ? Encore une fois, un internaute est allé trop loin en commentant « seins nus ». Les internautes sont venus à la rescousse de Delphine en prenant à parti l’homme ayant posté ce commentaire.