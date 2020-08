Deep Purple un nouvel album le 7 août. C’est le grand retour d’une des légendes du rock !

Le nom de Deep Purple ne dit sans doute rien aux jeunes générations, mais le riff de guitare de « Smoke on water » est sans doute le riff de guitare le plus connu avec celui de « Leila » d’Eric Clapton. Le groupe, qui a été créé en 1968 fait partie avec Led Zeppelin et Black Sabbath des groupes légendaires qui ont fondé le hard rock et le heavy metal. De nombreux groupes comme Scorpions, Metallica ou encore Van Halen ont revendiqué l’influence de Deep Purple.

Curieusement ce n’est qu’en 2016 que le groupe est entré dans le Rock and Roll hall of fame, alors que certains de ses membres, comme Richie Blackmorre y avait été intronisés bien avant.

Un groupe qui a souvent changé de membres

Entre les départs des uns et des autres, voire les décès, le groupe a souvent évolué mais il n’y a toujours eu que cinq membres. Parmi les membres du groupe, seuls trois ont fait partie des fondateurs. Il s’agit du chanteur et joueur d’harmonica Ian Gillan, du batteur Ian Paice et du bassiste Roger Clover. Steve Morse est à la guitare depuis 1994, date de départ de Joe Satriani lui-même successeur de Richie Blackmore. Don Airey lui, tient les claviers depuis le décès de John Lord mais le groupe est toujours resté fidèle à sa musique.

Une signature musicale

Si les groupes rock peuvent changer aussi facilement de membres, c’est parce que tout simplement ils ont une signature musicale. Les seuls qui font exception, sont les Red Hot Chili Peppers dont la musique reflète les périodes de présence de leur ancien guitariste et mélodiste, John Frusciante.

Comme dans beaucoup de groupes, la guitare fait partie de la signature musicale. La guitare de The Edge du groupe U2 est reconnaissable entre toutes. Il en va de même pour celle d’Eric Clapton ou de Jimmy Page dans les Yardbirds ou ensuite dans Led Zeppelin. Pour Deep Purple, c’est la stratocaster (une guitare Fender) de Steve Morse et de Richie Blackmore qui fait le son.

La seconde partie de la signature musicale de Deep Purple est le son si caractéristique que produit l’orgue Hammond du claviériste, son qui a beaucoup été utilisé dans les années 60 et 70 et qui fait toujours encore partie du son de Deep Purple.

Portée par un chant exceptionnel

Bien entendu la voix du chanteur est elle aussi caractéristique d’un groupe. A ce titre Ian Gillian a une voix hors du commun qui, fait rare pour un homme, couvre plusieurs octaves. Il suffit pour s’en convaincre d’écouter l’ultra connu « Smoke on water » sorti en 1972 et de le comparer à Child on time, qui date de la même époque. Le chanteur est le même, aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est bien Ian Gillian qui tient le micro dans les deux titres et il le tient toujours dans le nouvel album.

Le dernier album?

La question a été posée au batteur du groupe. ce dernier a fort logiquement répondu que chaque nouvel album du groupe était potentiellement le dernier. On ne saurait lui donner tort. Aucun chanteur ne peut jamais jurer qu’il fera un autre album, de nombreuses choses peuvent arriver dans une vie. Mais au vu de la date de création du groupe, il est fort probable que Ian Paice faisait plutôt référence à la moyenne d’âge respectable des membres du groupe. En effet le musicien a 72 ans et les autres membres du groupe ne sont guère plus jeunes, bien au contraire. Ian Gilian, le chanteur, est un brave papy de 75 ans tout comme Roger Clover, le bassiste. Don Airey, le clavieriste lui, a le même âge que le batteur. Seul le guitariste, avec ses 66 printemps fait figure de « bébé » dans le groupe.