Vitaa et Slimane, c’est fini : on vous partage les raisons !

Vitaa et Slimane, c’est le duo qui cartonne en France depuis de nombreuses semaines et il est toujours agréable d’écouter leur musique. Ils étaient donc présents sur le plateau de la chanson de l’année vendredi dernier et le duo a pu offrir une belle prestation lors de la finale de The Voice. Si certains sont lassés et agacés, d’autres sont par contre très enthousiasmés à l’idée de les écouter. Il faut noter que Slimane et Vitaa ont deux belles voix, alors même si leur duo est terminé, vous pourrez toujours écouter la chanson sur les réseaux.

Slimane partage quelques explications

Le chanteur a expliqué que le duo avait accepté les émissions dans lesquelles ils étaient invités, car comment refuser ? En effet, ce sont des artistes et le but consiste à chanter, apporter du plaisir aux téléspectateurs, c’est finalement la base de leur métier. Selon le jeune homme, il n’y avait pas une stratégie afin de trier les émissions, Vitaa et Slimane étaient invités, ils disaient apparemment « oui » et ils comblaient les fans. Il estime qu’il est normal d’aller défendre des chansons à la télévision ou lors des concerts puisque c’est finalement l’objectif.

Slimane et Vitaa étaient donc présents sur RTL notamment pour évoquer leur grand succès qui est mérité pour de nombreux fans .

. Vous pourrez toujours découvrir Vitaa et Slimane chacun de leur côté, mais le duo semble désormais terminé.

Il estime qu’il s’agit d’une période et elle se termine bientôt.

Aucune date n’a été partagée, mais au vu des propos de Slimane, le duo pourrait ne plus être au rendez-vous très prochainement. Le duo semble conscient que leur surexposition médiatique a pu décevoir ou du moins agacer certains.

Chacun va reprendre sa carrière en solitaire

Slimane avait un ton un peu « amusé » lorsqu’il a répondu aux questions, mais il est toujours désagréable d’être visé par des critiques. Slimane a partagé quelques confidences notamment en précisant que les deux stars reprendraient prochainement leur carrière solo puisque cette période sera terminée. De ce fait, pour ceux qui ne peuvent plus entendre les musiques de ce duo à talent, ce sera une bonne nouvelle et une mauvaise pour les autres. De plus, celui que vous avez pu découvrir sur les réseaux sociaux et notamment Instagram pendant le confinement a précisé qu’il avait toujours du mal à jongler avec la notoriété.

De ce fait, Vitaa et Slimane, c’est bientôt fini, mais le chanteur estime qu’il pourrait aussi s’offrir une grande pause pour se retrouver et revenir peut-être sur le devant de la scène. Pendant le confinement, il a notamment pu combler les fans avec ses recettes qu’il partageait par exemple avec Camille Lellouche, une autre star du Web pendant cette période.