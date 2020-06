Découvrez l’histoire incroyable de ce père qui coupe les cheveux de sa famille, qu’a-t-il découvert ensuite ?

C’est une nouvelle qui a été très particulière à vivre pour cette adolescente que l’on a pu voir dans la presse et sur les réseaux sociaux. En effet, elle a vécu une épreuve particulièrement spéciale à l’occasion de son anniversaire… Mais alors que la jeune fille s’attendait à avoir des cadeaux à foison, c’est une toute autre chose qu’elle a reçue de la part de son père. Car non, il ne s’agit pas de la dernière console de jeux-vidéos ou des derniers vêtements à la mode. Le père de l’adolescente a décidé d’être bien plus original, et il a tout simplement décidé de couper les cheveux de sa fille ! Une proposition originale que l’adolescente a bel et bien accepté.

Mais le plus excitant pour les enfants quand leur date d’anniversaire approche, c’est bien entendu la fête d’anniversaire qui est tant attendue ! Bien entendu, en cette période de crise sanitaire du coronavirus, il aurait été bien difficile pour les enfants de fêter leur anniversaire pendant le confinement. Bien heureusement, l’adolescente Kelsey Frederick ne l’a pas fêté dans cette période et c’est tant mieux pour elle. D’autant plus qu’elle va avoir beaucoup de chance dans son malheur… En effet, on peut préciser que ses parents sont séparés, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais pour autant, il y a un aspect positif à cela, puisque la jeune fille va donc pouvoir célébrer plusieurs anniversaires !

Et c’est sans sourciller un instant que les parents de l’adolescente, Schaffen et Christin, ont accepté d’organiser deux fêtes d’anniversaire pour la jeune fille. Alors qu’elle allait fêter ses 13 ans pour son anniversaire, le moins que l’on puisse dire c’est que Kelsey Frederick se souviendra toute sa vie de ce moment qu’elle va vivre… En effet, une surprise de taille l’attend et elle est très loin de se douter de quoi il pourrait s’agir. Alors qu’elle s’attendait à ce que, comme d’habitude, une soirée d’anniversaire soit organisée avec sa mère et une autre avec son père, tout ne s’est pas passé comme prévu…

Alors que la jeune fille se préparait pour son anniversaire, Kelsey se doutait bien qu’il se tramait quelque chose et que ses parents avaient tout prévu… Et pour tout dire, la jeune fille espérait probablement organiser une fête avec de nombreux amis comme les adolescents le souhaitent habituellement, et à cette occasion l’adolescente avait annoncé qu’elle voulait “changer de tête” : une nouvelle coupe de cheveux pour une nouvelle vie !

Un anniversaire très spécial dont l’adolescente se souviendra pendant très longtemps grâce à son père !

La jeune fille, qui demandait à sa mère pour la première fois d’avoir des mèches, a été très surprise de sa réponse. C’est effectivement contre toute attente que Christin a accepté que Kelsey Frederick se fasse des mèches à l’occasion de son anniversaire. Mais tout ne s’est pas vraiment passé comme l’adolescente le souhaitait… La maman de l’adolescente l’a donc conduite chez le coiffeur pour se faire ses fameuses mèches que la jeune fille souhaitait tant depuis un moment, et c’est une fois son passage chez le coiffeur que l’adolescente s’est ensuite rendue chez son père, où rien ne s’est passé comme prévu.

En effet, la réaction de ce dernier a été pour le moins très surprenante ! Alors que la mère a déposé sa fille chez son père, ce dernier en a profité pour couper les cheveux de sa fille, ce qui ne lui a pas plus du tout ! Celui-ci, qui ne supportait pas les mèches blondes de sa fille, a décidé de prendre les choses en main et en a profité pour couper les belles mèches blondes qui avaient coûté une fortune à la mère de la jeune fille. Mais la mère, qui a partagé cette histoire sur les réseaux sociaux, ne s’attendait certainement pas à ce que cela devienne viral…